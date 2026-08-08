Más de 178 mil migrantes africanos salen de Sudáfrica por violencia

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HARARE, Zimbabwe (AP) — Más de 178 mil inmigrantes africanos han salido de Sudáfrica en los últimos meses, impulsados por una ofensiva de las autoridades contra la migración indocumentada y por protestas antiinmigración, a veces violentas, que han llevado a muchos a marcharse por temor a ataques.

Sudáfrica enfrenta éxodo masivo de migrantes africanos

Se trata de uno de los éxodos migratorios más importantes desde la economía más avanzada de África en años.

El recuento proviene de las autoridades de los países de origen a los que han regresado los migrantes. Más de 115.000 personas regresaron únicamente al vecino Zimbabue desde finales de mayo y más de 56.000 volvieron a Malawi, según esos gobiernos. Nigeria, Ghana, Mozambique y Lesoto indicaron que cada uno ha recibido a más de 1.000 ciudadanos que han regresado desde Sudáfrica.

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En los retornos se combinan personas deportadas por Sudáfrica y otras que aceptaron ofertas de repatriación de esa nación o de sus países de origen, los cuales constituyen la gran mayoría. Sudáfrica informó esta semana que unas 19 mil personas habían sido deportadas oficialmente desde abril.

Grupos de defensa han planteado una serie de preocupaciones por los movimientos repentinos de personas, entre ellas, las relacionadas con los miles de niños que han sido sacados de las escuelas y con pacientes con VIH que han quedado sin acceso a tratamientos vitales.

Protestas y tensiones diplomáticas por migración en Sudáfrica

El sentimiento antiinmigrante ha aumentado en la principal economía de África.

Los desplazamientos masivos subrayan las complicaciones de la migración interna dentro de África, aun cuando la atención internacional se centra en los temas vinculados a la migración desde ese continente hacia Europa, como la crisis desatada este mes por más de 70.000 personas que cruzaron en masa la frontera desde Marruecos hacia el territorio español de Ceuta.

En Sudáfrica, diversos grupos han realizado una serie de protestas contra la migración ilegal este año, que culminaron en manifestaciones a escala nacional el 30 de junio, lo que los grupos describieron como una "fecha límite" para la salida de los migrantes que estuvieran en el país de manera ilegal.

Los grupos han sostenido que los migrantes sin documentos contribuyen a la alta tasa de desempleo de Sudáfrica al ocupar puestos de trabajo, y que además ejercen presión sobre los servicios públicos. Durante décadas, Sudáfrica, como el país más rico de la región, ha atraído a millones de migrantes de otras naciones africanas para trabajar en granjas, restaurantes, construcción y otros sectores de bajos salarios.

Los datos del censo más reciente de Sudáfrica, divulgados en 2022, indicaron que había 2,4 millones de extranjeros en una población total de 62 millones, aunque la crítica de los grupos de protesta es que hay muchos más migrantes en el país sin documentación.

Las protestas contra la migración ilegal en Sudáfrica han ido acompañadas de campañas puerta a puerta por parte de turbas en las que, según grupos de derechos, los migrantes han sido amenazados y atacados, y sus casas o negocios incendiados, lo cual incluye a personas que estaban en el país legalmente.

El gobierno de Mozambique afirmó que 11 mozambiqueños han sido asesinados en ataques en Sudáfrica, mientras que Nigeria y Ghana también aseguraron que algunos de sus ciudadanos fueron asesinados. Sudáfrica ha cuestionado esas cifras, al señalar que algunas de esas muertes estaban relacionadas con delitos como robos y no con protestas contra la migración. Algunos homicidios están siendo investigados por la policía.

Pero esto ha provocado tensiones diplomáticas inusuales entre Sudáfrica y otras naciones africanas, que la acusan de xenofobia.

Ghana presionó para que el tema de lo que, en su opinión, eran los problemas antiinmigrantes y xenófobos de Sudáfrica, se incluyera en el orden del día de una reunión de la Unión Africana en octubre. Sudáfrica bloqueó la iniciativa, pero pidió conversaciones más amplias sobre la migración en África.

Impacto humanitario en niños y pacientes tras retornos masivos

La UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señalaron en un comunicado conjunto que estaban profundamente preocupados por el destino de los menores atrapados en los retornos. Enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación, separación familiar y angustia psicológica, "particularmente, cuando los movimientos son repentinos, no documentados y sin coordinación", indicaron las agencias.

Aunque algunos gobiernos no han publicado cifras completas, Malawi informó que casi 4.000 niños menores de 5 años formaban parte de los inmigrantes que regresaron desde Sudáfrica. El Zimbabwe Exemption Permit Coordinating Committee, una organización no gubernamental, estimó que más de 11 mil niños habían regresado a ese país hasta mediados de julio. El gobierno ha instruido a las escuelas a no discriminar y a intentar encontrar cupos para los niños que regresan.

Funcionarios de salud y grupos de ayuda afirman que muchos migrantes huyeron de Sudáfrica sin medicamentos ni historiales médicos, lo que aumenta el temor a interrupciones del tratamiento contra el VIH en una región con algunas de las tasas de infección más altas del mundo.

Médicos Sin Fronteras, organización más conocida por sus siglas MSF, instaló carpas de atención médica en el puesto fronterizo de Beitbridge, en Zimbabue, para atender a personas "que están traumatizadas" tras perder el acceso a medicamentos contra el VIH y otros tratamientos crónicos que salvan vidas.

La ofensiva continuará

Las autoridades sudafricanas informaron el viernes que unas 3 mil personas aún esperan ser deportadas en un centro de detención de migrantes cerca de Johannesburgo, mientras que se han desplegado alrededor de 6,300 inspectores en todo el país para verificar si los lugares de trabajo emplean ilegalmente a migrantes sin documentos.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha condenado cualquier acto de violencia contra los migrantes, pero también ha reconocido fallas del gobierno en la aplicación de las leyes migratorias. Ha prometido más tecnología y personal para asegurar las fronteras, nuevos tribunales de inmigración para tramitar deportaciones con rapidez y sanciones más estrictas para quienes empleen a migrantes sin documentos.