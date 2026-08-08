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Hampones dañan patrulla con ponchallantas

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Hampones dañan patrulla con ponchallantas
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      CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron un vehículo al norte de Ciudad Valles, y una patrulla quedó dañada por ponchallantas luego de que los maleantes arrojaron al piso los artefactos de varilla.

      La noche del pasado jueves hubo una intensa movilización de policías en el fraccionamiento Valle Alto, la colonia 18 de Marzo, así como en el fraccionamiento Infonavit 2.

      Según testigos, policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron un vehículo desde Valle Alto hasta la calle Sasafrás, en la colonia 18 de Marzo. Sin embargo, no pudieron darle alcance, pues los ocupantes arrojaron ponchallantas y la patrulla sufrió daños en los neumáticos.

      Por ello, pidieron apoyo y se implementó un operativo por toda la zona; sin embargo, no hay reporte de detenciones relacionadas con esa situación.

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      Hubo expectación debido al cierre de varias vialidades; sin embargo, esto ocurrió mientras los policías cambiaban los neumáticos para retirar la patrulla.

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