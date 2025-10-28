Activan alertas en Jamaica por paso de Melissa

Kingston, Jamaica.- El huracán Melissa se intensificó el lunes a categoría 5 mientras se acercaba a Jamaica, donde provocará inundaciones catastróficas, tamaños de tierra y daños extensos a la infraestructura, informaron meteorólogos. Se prevé que sea el huracán más fuerte en azotar la isla desde que comenzaron los registros en 1851.

Melissa, a la que se le atribuyen siete muertes en el norte del Caribe mientras se dirige hacia la isla, se dispone a tocar tierra el martes en Jamaica antes de llegar a Cuba más tarde ese día para luego dirigirse hacia las Bahamas.

En anticipación a las dificultades que se avecinan para su país, el primer ministro jamaicano Andrew Holness dijo: “He estado rezando de rodillas”.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h (157 mph). Melissa será el huracán más fuerte en la historia en azotar directamente a la pequeña nación caribeña, de acuerdo con Jonathan Porter, meteorólogo en jefe de AccuWeather.

Se espera una marejada ciclónica de hasta 4 metros (13 pies) a lo largo de la costa en Kingston, que Porter dijo alberga infraestructura crítica como el principal aeropuerto internacional de Jamaica y plantas de energía.

“Esto puede convertirse en una verdadera crisis humanitaria muy rápidamente, y es probable que haya necesidad de mucho apoyo internacional”, advirtió Porter en una entrevista telefónica.

El vórtice de Melissa se encontró la noche del lunes a unos 245 kilómetros (155 millas) al suroeste de Kingston, Jamaica, y a unos 535 kilómetros (335 millas) al suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés). Tenía vientos máximos sostenidos de 280 km/h (175 mph) y se desplazaba en dirección noroeste a 4 km/h (2 mph), de acuerdo con el Centro.

Algunas áreas en el este de Jamaica podrían recibir hasta 76 centímetros (30 pulgadas) de lluvia, y se espera que en el oeste de Haití caigan 40 centímetros (16 pulgadas), según el NHC. “Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”, advirtió el NHC.