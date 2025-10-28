EU pierde dos aviones en el mar

Washington.- Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados el domingo por la tarde, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet se eyectaron y fueron recuperados a salva, y los cinco “están seguros y en condición estable”, afirmó la flota del Pacífico de la Marina.

Las causas de los dos accidentes estaban bajo investigación, según el comunicado.

El presidente Donald Trump, hablando con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados por “malo combustible”. Descartó que no había nada sospechoso y dijo que no había “nada que ocultar”.

El USS Nimitz está regresando a su puerto de origen en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Oriente Medio durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico mercantil. El portaaviones está en su último despliegue antes de ser dado de baja.

En diciembre, el crucero lanzamisiles USS Gettysburg derribó por error un avión F/A-18 del Truman. Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó del hangar del Truman y cayó al mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse. Ningún marinero murió en esos percances.