logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU pierde dos aviones en el mar

Un avión de combate y un helicóptero caen en mar de China

Por AP

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
EU pierde dos aviones en el mar

Washington.- Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados el domingo por la tarde, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet se eyectaron y fueron recuperados a salva, y los cinco “están seguros y en condición estable”, afirmó la flota del Pacífico de la Marina.

Las causas de los dos accidentes estaban bajo investigación, según el comunicado.

El presidente Donald Trump, hablando con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados por “malo combustible”. Descartó que no había nada sospechoso y dijo que no había “nada que ocultar”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El USS Nimitz está regresando a su puerto de origen en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Oriente Medio durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico mercantil. El portaaviones está en su último despliegue antes de ser dado de baja.

En diciembre, el crucero lanzamisiles USS Gettysburg derribó por error un avión F/A-18 del Truman. Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó del hangar del Truman y cayó al mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse. Ningún marinero murió en esos percances.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Contaminación récord en el este de Pakistán
Contaminación récord en el este de Pakistán

Contaminación récord en el este de Pakistán

SLP

EFE

Despiden en Ucrania a los dos periodistas asesinados
Despiden en Ucrania a los dos periodistas asesinados

Despiden en Ucrania a los dos periodistas asesinados

SLP

AP

Murieron en ataque ruso con dron la semana pasada

Sismo de magnitud 6.1 sacude oeste de Turquía
Sismo de magnitud 6.1 sacude oeste de Turquía

Sismo de magnitud 6.1 sacude oeste de Turquía

SLP

AP

EU pierde dos aviones en el mar
EU pierde dos aviones en el mar

EU pierde dos aviones en el mar

SLP

AP

Un avión de combate y un helicóptero caen en mar de China