Activistas acusan un trato vejatorio
Denuncian costillas rotas, uso de tásers y traslados a prisión
Jerusalén.- Los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel sufrieron "violencia extrema" por parte de las autoridades israelíes, con uso de pistolas táser y presuntas fracturas de costillas, denunció este miércoles el equipo legal Adalah.
El equipo que representa a los activistas detenidos informó que la mayoría han sido trasladados a la prisión de Ketziot.
"Adalah confirma que todos los detenidos ya superaron la etapa inicial de procesamiento de inmigración israelí y casi todos están siendo trasladados a la prisión de Ketziot. El equipo legal denuncia violaciones sistemáticas del debido proceso y abusos físicos y psicológicos por parte de las autoridades israelíes", denuncia el equipo de abogados en un comunicado.
"Esta violencia provocó lesiones graves y generalizadas, incluyendo al menos a tres personas que fueron hospitalizadas y posteriormente dadas de alta. Los abogados documentaron decenas de participantes con presuntas fracturas de costillas y la consiguiente dificultad para respirar", abunda Adalah, que añade casos de abusos con pistolas táser y el uso de balas de goma durante la captura.
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Numerosos países europeos convocaron este miércoles a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud.
En un vídeo puede verse al ministro israelí Ben Gvir sonriente dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos mientras están arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo, algunos de ellos hacinados bajo el sol.
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