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Orden de arrestarme fue "instrucción" de EU: Evo Morales

El gobierno boliviano reafirma que todos deben rendir cuentas ante la ley, incluido Morales.

Por AP

Julio 30, 2026 02:32 p.m.
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Orden de arrestarme fue instrucción de EU: Evo Morales
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      El expresidente boliviano Evo Morales aseguró el jueves que la nueva orden de arresto emitida en su contra por la Fiscalía, por presunto terrorismo y otros delitos, obedece a una "instrucción" de Estados Unidos mientras que el gobierno le exigió que rinda cuentas ante la justicia.

      Morales negó las acusaciones sobre su presunta participación en las protestas con bloqueos que asfixiaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre dejando atrás casi 20 años de gobiernos de izquierda.

      "¿De qué terrorismo hablan? ¿Qué es terrorismo para el Ministerio Público?... Esto obedece a la instrucción de Estados Unidos", señaló el exmandatario, de 66 años, en su programa en la radio Kausachun Coca en el Chapare, al centro de Bolivia, donde permanece refugiado desde octubre de 2024 para evadir una primera orden de detención por el supuesto abuso de una menor cuando era presidente (2006-2019).

      Según el exgobernante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó hace dos semanas que se "perseguirá a grupos de izquierda como terroristas".

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      El 16 de julio Rubio convocó a líderes de más de 60 países para participar en un encuentro para combatir la violencia política de izquierda.

      El exmandatario, que emergió a la política luego de ser dirigente cocalero, mantuvo durante su gobierno una fuerte tensión con Estados Unidos y en 2008 expulsó al embajador de ese país en Bolivia por presuntamente realizar espionaje.

      Por su parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez dijo a los medios que todos los bolivianos deben rendir cuentas ante la ley, incluido el expresidente. "Estos son temas de seguridad y tengan la certeza de que respecto a ese tema, primero vamos a actuar y luego vamos a comunicar", agregó en referencia a la orden de detención de Morales.

      El miércoles la Fiscalía boliviana emitió una segunda orden de captura contra Morales por los presuntos delitos de instigación pública para delinquir y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado por supuestamente alentar las protestas que ocasionaron escasez de alimentos y medicamentos, principalmente, en ciudades como La Paz y El Alto.

      Los denunciantes son miembros del Comité Cívico de la región de Santa Cruz, el motor productivo de Bolivia, críticos del exmandatario.

      El gobierno culpó a Morales de promover las protestas y decretó un estado de excepción en un esfuerzo por terminar con los bloqueos. Durante las manifestaciones el exmandatario incluso pidió que se adelantaran las elecciones.

      Por el mismo caso se encuentra detenido un dirigente campesino.

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