Galindo participa en el PAN como parte de la sociedad civil: Rocha

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó la participación del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) al sostener que su registro puede entenderse como el de un integrante de la sociedad civil y no como un cambio de militancia, por lo que descartó cualquier conflicto con el partido.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina, afirmó que Galindo "es priista" y recordó que fue electo presidente municipal mediante una coalición encabezada por ese partido. Además, señaló que mantiene el nombramiento de Defensor de México y de San Luis Potosí otorgado por el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al referirse a la inscripción del alcalde en el proceso panista para elegir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal, Rocha Medina sostuvo que Acción Nacional abrió su convocatoria a la sociedad civil, por lo que consideró que Galindo puede participar bajo esa figura.

Agregó que el PRI también inició su propio proceso y que incluso ha recibido registros de ciudadanos y de personas provenientes de otros partidos políticos.

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Sobre una posible alianza entre PRI y PAN rumbo a la elección de 2027, la dirigente evitó anticipar escenarios y señaló que cualquier acuerdo de ese tipo corresponde definirlo a las dirigencias nacionales, por lo que será posteriormente cuando se determine la ruta política en San Luis Potosí.

Galindo Ceballos fue confirmado por el PAN como uno de los seis perfiles registrados para competir por la Coordinación Estatal de la Patria, la Familia y la Libertad. De acuerdo con ese partido, el procedimiento forma parte de su organización interna y no constituye el proceso de selección de candidaturas para la gubernatura de 2027.