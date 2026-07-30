logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo participa en el PAN como parte de la sociedad civil: Rocha

La lideresa del tricolor señaló que el alcalde "es priista" y que tiene un nombramiento de la dirigencia nacional

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 04:15 p.m.
A
Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó la participación del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) al sostener que su registro puede entenderse como el de un integrante de la sociedad civil y no como un cambio de militancia, por lo que descartó cualquier conflicto con el partido.

      La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina, afirmó que Galindo "es priista" y recordó que fue electo presidente municipal mediante una coalición encabezada por ese partido. Además, señaló que mantiene el nombramiento de Defensor de México y de San Luis Potosí otorgado por el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

      Al referirse a la inscripción del alcalde en el proceso panista para elegir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal, Rocha Medina sostuvo que Acción Nacional abrió su convocatoria a la sociedad civil, por lo que consideró que Galindo puede participar bajo esa figura.

      Agregó que el PRI también inició su propio proceso y que incluso ha recibido registros de ciudadanos y de personas provenientes de otros partidos políticos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre una posible alianza entre PRI y PAN rumbo a la elección de 2027, la dirigente evitó anticipar escenarios y señaló que cualquier acuerdo de ese tipo corresponde definirlo a las dirigencias nacionales, por lo que será posteriormente cuando se determine la ruta política en San Luis Potosí.

      Galindo Ceballos fue confirmado por el PAN como uno de los seis perfiles registrados para competir por la Coordinación Estatal de la Patria, la Familia y la Libertad. De acuerdo con ese partido, el procedimiento forma parte de su organización interna y no constituye el proceso de selección de candidaturas para la gubernatura de 2027.

      LEA TAMBIÉN

      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

      Aseguró que en el partido permanecen quienes tienen compromiso

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo participa en el PAN como parte de la sociedad civil: Rocha
      Galindo participa en el PAN como parte de la sociedad civil: Rocha

      Galindo participa en el PAN como parte de la sociedad civil: Rocha

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La lideresa del tricolor señaló que el alcalde "es priista" y que tiene un nombramiento de la dirigencia nacional

      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía
      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Aseguró que en el partido permanecen quienes tienen compromiso

      Video | Población ya definió por quién votará, dice Gallardo
      Video | Población ya definió por quién votará, dice Gallardo

      Video | "Población ya definió por quién votará", dice Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aseguró que aunque varios partidos adelantaron "campañas", no cambiará la tendencia electoral

      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP
      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP

      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      López Sierra señaló que el RVOE no autoriza esta denominación a los colegios