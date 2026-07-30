Rescatan tortuga atrapada en escombros tras terremoto en Venezuela

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Luego de más de un mes de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de julio, las historias de rescate de animales de compañía siguen conquistando los corazones de los usuarios en redes sociales.

En esta ocasión se trata de Pascualina, una pequeña tortuga que fue encontrada bajo los escombros el pasado 28 de julio, después de permanecer más de un mes entre los restos de una vivienda colapsada en Catia La Mar en La Guaira.

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El video del rescate fue compartido en Instagram por el usuario Alan Rodríguez, quien se ha dedicado a compartir contenido sobre las labores de búsqueda que brigadistas y locales aún realizan en el norte de Caracas.¿Cómo fue el rescate de la tortuga?El pequeño animal fue hallado este martes, entre el polvo y los restos de lo que fue un sexto piso de una vivienda derrumbada. Según medios locales, la tortuga de la especie morrocoy ya está fuera de peligro y regreso a su hogar con su familia.La tortuga, que fue nombrada por Alan como "Pascualina", yacía atrapada entre vidrios, electrodomésticos y trozos de concreto. La mitad de su cuerpo permanecía enterrada, mientras trataba de impulsarse con sus patas delanteras."Pascualina mi amor... quédate quieta", repite Alan mientras retira los restos a su alrededor. "Una de tantas sobrevivientes. Hay que salvar también a los animales. Un milagro de Dios", sentenció Rodríguez, pues el animal habría permanecido más más de 30 días sin luz, sin alimento ni beber para agua.De acuerdo con lo explicado por Maguildas Vargas, presidente del programa social de rescate y protección de animales "Misión Nevado" al medio CNN, desde el 24 de junio han sido rescatados alrededor de 648 animales de compañía, en la zona de La Guaira y San Bernardino.