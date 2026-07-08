Adolescente de 16 años detenido tras herir a dos niñas en secundaria alemana

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BERLÍN (AP) — La policía en Alemania informó que un adolescente de 16 años que traía armas fue detenido después de presuntamente herir a dos niñas de 13 años en una secundaria.

Detalles confirmados

La policía bávara indicó que el sospechoso llevaba un cuchillo y un arma de fuego, pero se desconoce cómo hirió a las dos niñas en la secundaria Welfen, en Schongau.

La policía añadió que el sospechoso actuó solo y que la vida de las víctimas no corría peligro.

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Declaraciones oficiales

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, declaró a la agencia de noticias alemana dpa que el sospechoso estuvo bajo tratamiento psiquiátrico en el pasado. No dio más detalles, pero señaló que es un croata que vive con sus padres.

Schongau tiene más de 12.000 habitantes y está al suroeste de Múnich.