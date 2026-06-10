Advierten sobre posibles atentados en Europa

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Atenas.- El Gobierno griego advirtió este martes, en base a presuntas confesiones de un sospechoso detenido recientemente, de que el grupo terrorista islamista Hamás podría estar planeando atentados en suelo europeo.

En declaraciones a la emisora Action24, el ministro griego de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, aseguró que un hombre palestino de 37 años arrestado el pasado sábado en la isla helena de Creta ha admitido preparativos para un ataque terrorista contra objetivos israelíes en un país europeo.

"Según la confesión de este hombre, recibió entrenamiento en Malasia y se estaba preparando para llevar a cabo un acto terrorista en un país europeo", dijo Jrisojoidis, destacando que el sospechoso "no actuaba solo".

"Hamás no ha atacado a ningún país de Europa. Nunca ha llevado a cabo operaciones fuera de Israel. Esto, de repente, supone un cambio de estrategia", estimó el político conservador, y recalcó que sería una amenaza "muy peligrosa" si esta hipótesis se confirma.

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"Se trata de una red; nadie actúa solo, como algunos han dicho. Nadie puede actuar en solitario", apuntó el político.

La detención del hombre fue el resultado de una colaboración entre diversos servicios de información y de inteligencia.

Según la emisora pública ERT, el detenido, oriundo de la Franja de Gaza, llegó a Grecia en 2023 y el mismo año obtuvo el estatus de asilo en el país.

Luego viajó a Alemania y posteriormente a Malasia, donde supuestamente se entrenó en un campo de Hamás.