Familiares y detenidos piden justicia tras muerte de Lorenzo Salgado en operativo de ICE

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HOUSTON (AP) — El agente de inmigración que le disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston no estaba en peligro de ser atropellado, dijeron esta semana ante un tribunal federal dos pasajeros de su camioneta.

Testimonios contradicen versión oficial del tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó poco después del tiroteo del 7 de julio que Salgado Araujo había "convertido su vehículo en un arma en un intento de atropellar a un agente del ICE" (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), y que el agente había disparado en defensa propia.

Pero dos hombres que viajaban con Salgado Araujo escribieron en declaraciones presentadas ante el tribunal que los agentes del ICE estaban a los lados de su camioneta, nunca delante ni detrás; uno de ellos describió la versión del gobierno como "una mentira".

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El constructor murió frente a su cuadrilla de obra

Salgado Araujo, que vivía sin estatus legal en Estados Unidos desde hacía 35 años y dirigía un negocio de construcción de viviendas, murió esa mañana frente a su cuadrilla de obra, de la que formaba parte su propio hermano. Su familia dijo que no tenía antecedentes penales.

Su muerte, una de las al menos 10 ocurridas durante operativos de control migratorio desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, provocó protestas generalizadas en Houston y llamados a una investigación independiente y transparente. Los agentes no llevaban cámaras corporales, y no han aparecido fotos ni videos del tiroteo.

Los tres hombres que estaban con él esa mañana fueron arrestados y ahora se encuentran en centros de detención migratoria. Cada uno presentó peticiones de hábeas corpus, en las que alegan que su confinamiento es inconstitucional y piden al tribunal que ordene su liberación.

José Trinidad Rojas Pliego y Daniel Tirado Pantoja adjuntaron sus relatos del tiroteo a sus peticiones, lo que fue informado primero por el Texas Tribune. Ambos escribieron que han estado en Estados Unidos durante décadas y no tienen historial delictivo. Víctor Salgado, el hermano del hombre asesinado, también pidió a un juez que ordene su liberación. Pero su abogado solicitó al tribunal que su petición quedara bajo reserva para proteger su privacidad, por lo que su relato del homicidio aún no es público.

Rojas Pliego escribió en español que Salgado Araujo lo recogió a las 6:30 de esa mañana, lo cual era su rutina diaria. Luego recogieron a los otros dos hombres.

Los pasajeros dijeron que se "asustaron" por un vehículo que los seguía

Tirado Pantoja dijo que un vehículo pronto comenzó a seguirlos, "casi chocando" contra su camioneta. Escribió que se "asustaron" y se subieron a un bordillo al intentar dar la vuelta.

El vehículo del ICE los persiguió, escribió Rojas Pliego, y Salgado Araujo finalmente pensó que habían perdido al que los seguía. Entonces, de repente, los agentes los acorralaron.

Tirado Pantoja escribió que el vehículo del ICE los golpeó por detrás y luego otra vez del lado del conductor.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, ha dicho que fue al revés: alega que Salgado Araujo embistió con su camioneta los vehículos del ICE. Un fiscal federal en Texas ha dicho que los agentes del ICE buscaban a dos hombres guatemaltecos que podrían estar sujetos a deportación y que conducían una camioneta similar a la de Salgado Araujo. La agencia afirmó que él ignoró las órdenes e intentó atropellar al agente con su vehículo, y que el agente disparó en defensa propia.

Rojas Pliego escribió que eso es "una mentira" e "imposible": "no había ni un solo agente detrás ni delante de nosotros, solo estaban a los lados".

Tirado Pantoja también escribió que los agentes nunca estuvieron delante del vehículo, y añadió que Salgado Araujo había "puesto el vehículo en modo de estacionamiento mientras los agentes disparaban".

Acciones oficiales y proceso judicial tras el tiroteo

Tras recibir el disparo, Salgado Araujo fue esposado y arrojado al suelo

Rojas Pliego escribió que los agentes sacaron del auto a Salgado Araujo herido, lo esposaron y "lo arrojaron al suelo".

Tirado Pantoja escribió que Salgado Araujo en algún momento dijo: "Ya me mataron".

Rojas Pliego escribió que el mismo agente que disparó luego "nos sacó a rastras violentamente, arrojándonos al suelo mientras estábamos esposados y encadenados de pies a cabeza".

Aaron Reitz, el fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, emitió la semana pasada un comunicado en el que prometió una investigación completa por parte de su oficina, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas del orden estatales y locales.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para buscar la verdad y hacer lo correcto", escribió.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles en un comunicado que su Oficina del Inspector General también investiga el caso. Señaló que la oficina del FBI en Houston "encabeza una investigación sobre el posible ataque a un agente federal del orden".

El lunes, un juez le prohibió al gobierno que deporte a Rojas Pliego o que lo saque del distrito sin la aprobación del tribunal. Un juez distinto, que supervisa el caso de Tirado Pantoja, ordenó el miércoles al gobierno federal que notifique al tribunal con al menos cinco días de anticipación si planean trasladarlo fuera del distrito o deportarlo.

Raed Gonzalez Olivieri, un abogado que representa a ambos hombres, escribió en sus peticiones que las circunstancias de sus detenciones "son excepcionales: quienes ahora administran su custodia le dispararon a quemarropa". En la petición sostiene que eso los expone a un mayor riesgo de sufrimiento emocional y físico mientras están encarcelados.

Ambos hombres solicitaron visas diseñadas para proteger a inmigrantes que son víctimas de delitos y que colaboran con las fuerzas del orden. Gonzalez Olivieri escribió en sus peticiones que sobrevivieron a una "agresión agravada con un arma mortal" y que son testigos materiales del homicidio.