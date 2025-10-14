Alaska registra clima extremo

Alaska.- Más de 30 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas en el oeste de Alaska después de que los remanentes del tifón Halong causaron vientos e inundaciones tan fuertes que arrasaron con casas enteras en comunidades costeras, informaron las autoridades.

En otras partes de Estados Unidos, el mal clima provocó la muerte de una mujer en la ciudad de Nueva York, luego de que fue golpeada por un panel solar. Mientras tanto, rescatistas en el área de Phoenix buscaban a un hombre cuyo camión fue arrastrado por una inundación; y en el sur de California las cuadrillas se preparaban para posibles deslizamientos de tierra en áreas devastadas por incendios.

Se enviaron aviones de rescate a las pequeñas aldeas de Kipnuk y Kwigillingok en Alaska, donde se informó de personas posiblemente desaparecidas, indicó Jeremy Zidek, portavoz de la División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado.

“Hemos recibido informes de que hubo casas arrastradas por las aguas y que posiblemente había personas en esas casas”, afirmó Zidek a The Associated Press.

En Kwigillingok, al menos 18 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas, declaró la policía de Alaska en redes sociales el domingo por la noche. En Kipnuk, al menos 16 personas fueron rescatadas y policías recibieron informes indirectos de personas desaparecidas. Los esfuerzos de búsqueda probablemente continuarán durante la noche según lo permitan las condiciones.

Según el Fondo de la Región de Aldeas Costeras, una organización sin fines de lucro, casi 600 personas en Kipnuk y alrededor de 300 personas en Kwigillingok se refugiaban en escuelas. El área es una de las más aisladas en Estados Unidos, donde algunas comunidades tienen pocas carreteras y los residentes usan pasarelas, botes y motos de nieve como medios de transporte, señaló Zidek.

“Se hará todo lo posible para ayudar a los afectados por esta tormenta. La ayuda está en camino”, sostuvo el gobernador Mike Dunleavy en un comunicado.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha sufrido daños significativos por las tormentas esta temporada, el desbordamiento del océano se extendió por la autopista 12, cerca de Buxton, publicó la policía del condado Dare el domingo.

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte aseveró que las cuadrillas realizaban trabajos para despejar la carretera.