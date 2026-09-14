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IA, la nueva apuesta para promocionar tauromaquia en Aguascalientes

Evento a beneficio del DIF Estatal une tradición taurina y tecnología digital.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 05:37 p.m.
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IA, la nueva apuesta para promocionar tauromaquia en Aguascalientes
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      AGUASCALIENTES, Ags., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La inteligencia artificial llegó a la promoción taurina con la nueva campaña de La Insurgencia, que lanzó el primero de cuatro spots realizados con esta tecnología como parte de las actividades por su décimo aniversario.

      La Insurgencia lanza campaña con inteligencia artificial para la tauromaquia

      La propuesta busca incorporar herramientas digitales a la difusión del festejo taurino y generar una campaña distinta para acercar el espectáculo a nuevos públicos, mientras mantiene como eje la tradición taurina.

      El lanzamiento forma parte de la celebración que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros San Marcos, donde la tauromaquia se combinará con música en vivo.

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      Detalles del festejo taurino y participación musical

      En el ruedo estarán El Payo, Juan Pablo Sánchez y Román, quienes lidiarán tres toros de Santa Inés y tres de La Asunción.

      La tarde también contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección del maestro Román Revueltas, con un programa musical preparado especialmente para el festejo.

      La organización señaló que los cuatro spots realizados con inteligencia artificial forman parte de una campaña que busca generar expectativa antes de la corrida y presentar de una manera diferente los 10 años de La Insurgencia.

      El festejo será además a beneficio del DIF Estatal, por lo que la celebración combinará la actividad taurina con una causa social.

      Con esta campaña, La Insurgencia incorpora la inteligencia artificial como parte de la comunicación de un espectáculo que reunirá el próximo sábado a toreros, música y aficionados en la Plaza de Toros San Marcos.

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