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Feminicidio de estudiante española en Cuautla moviliza autoridades

Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, fue asesinada en Cuautla durante un evento cultural.

Por AP

Septiembre 14, 2026 07:03 p.m.
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Feminicidio de estudiante española en Cuautla moviliza autoridades
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      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas investigan el feminicidio de una joven española que estaba de intercambio académico en una localidad del estado de Morelos, al sur de Ciudad de México.

      Feminicidio de estudiante española en Morelos

      La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante de la Universidad de Granada de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tuvo lugar el sábado por la noche en Cuautla, un municipio 110 kilómetros al sur de la capital mexicana.

      La joven falleció por herida de arma blanca que le realizó un agresor en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de esa localidad donde se desarrollaba un evento relacionado con hierbas tradicionales, informó la fiscalía estatal.

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      Cuautla es una ciudad de unos 200.000 habitantes situada en una zona de alta incidencia delictiva. Este año se detuvo a su alcalde como parte de un operativo contra funcionarios locales a los que las autoridades acusan de vínculos con el crimen organizado.

      Reacciones y acciones oficiales tras el feminicidio

      "El consulado general de España y la embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia", dijo el lunes el ministro de Exteriores español José Manuel Albares desde Andorra.

      El cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, se trasladó el lunes a Cuernavaca, capital de Morelos, donde fue recibido por la gobernadora Margarita González Saravia y el fiscal estatal Fernando Blumenkron para conocer del caso e iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la joven a España.

      La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia matutina que todo el gabinete de seguridad federal "está ayudando" a la fiscalía de Morelos en la investigación.

      Blumenkron no ofreció detalles de la agresión pero dijo que se investiga la muerte como un caso de feminicidio y que se agotarían todas las líneas de investigación.

      "La Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", indicó esa entidad en un comunicado. El lunes realizó un minuto de silencio en memoria de la estudiante.

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