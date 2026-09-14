Juan Reynoso regresa; es anunciado como nuevo técnico de Necaxa

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de varios años lejos de los banquillos de la Liga MX, Juan Reynoso está de regreso en un escenario que conoce a la perfección. El entrenador peruano vuelve al futbol mexicano con la misión de darle un nuevo rumbo a Necaxa, una institución que busca reencontrarse con la regularidad y mantenerse en la pelea por los puestos de protagonismo en el Apertura 2026.

Juan Reynoso vuelve a Necaxa con experiencia y vínculo emocional

La llegada del estratega sudamericano representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del medio. Reynoso dejó una huella importante durante su paso por México, especialmente al conducir a Cruz Azul a la obtención de un histórico campeonato de liga, además de los trabajos realizados con Puebla, donde también mostró capacidad para potenciar planteles y competir ante rivales de mayor presupuesto.

Para el técnico peruano, el reto tiene un significado especial. Además de regresar a un país en el que construyó gran parte de su carrera como entrenador, volverá a una institución con la que tiene un vínculo emocional, ya que defendió los colores de Necaxa durante su etapa como futbolista.

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Estrategia y primeros pasos de Reynoso en Necaxa

La directiva de los Rayos confía en que Reynoso pueda aportar estabilidad y personalidad a un equipo que atraviesa una etapa de renovación. Desde su llegada, el estratega comenzó a trabajar con el plantel, estableciendo sus primeras ideas de juego y buscando transmitir la intensidad y disciplina que han caracterizado.

El debut de Juan Reynoso en esta nueva etapa no tardará en llegar. Su primer desafío al frente de Necaxa será en la Jornada 9 ante Atlético de San Luis.