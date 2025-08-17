Alistan traslado masivo en Gaza

Nahariya, Israel.- Israel anunció el sábado que se está preparando para retirar a la población palestina de las zonas de combate al sur de Gaza al tiempo que avanzan los aviones para una ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas del territorio.

El organismo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, informó que el suministro de tiendas de campaña al territorio se reanudará este domingo. El ejército agregó que no tenía comentarios sobre cuándo comenzará el traslado masivo de palestinos, pero el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en las redes sociales que “ahora estamos en la etapa de discusiones para finalizar el plan para derrotar a Hamás en Gaza”.

Por su parte, las familias ansiosas de los rehenes israelíes pidieron un “día nacional de paro” en Israel este domingo para expresar la creciente frustración por 22 meses de guerra.

Un grupo que representa a las familias ha instalado a los israelíes a salir a las calles el domingo.

“En todo el país, cientos de iniciativas ciudadanas detendrán la vida diaria y se unirán a la lucha más justa y moral: la lucha por traer a casa a los 50 rehenes”, se lee en un comunicado.

“Quiero creer que hay esperanza, y no vendrá de arriba, vendrá sólo de nosotros”, declaró Dana Silberman Sitton, hermana de Shiri Bibas y tía de Kfir y Ariel Bibas, quienes fueron asesinados en cautiverio.

Habló durante una protesta semanal en Tel Aviv, junto con Pushpa Joshi, hermana del rehén nepalí secuestrado Bipin Joshi, un estudiante capturado de un kibutz.

Por otra parte, un ataque aéreo israelí en Gaza mató a una bebé ya sus padres el sábado, informaron autoridades del hospital Nasser y testigos. Motasem al-Batta, su esposa y la niña murieron en su tienda de campaña en la abarrotada área de Muwasi.

“Dos meses y medio, ¿qué ha hecho ella?”, preguntó el vecino Fathi Shubeir, sudando en medio de temperaturas en el territorio devastado que superaban los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit). “Son civiles en un área designada como segura”.

Otras 11 muertes relacionadas con la desnutrición ocurrieron en Gaza en las últimas 24 horas, declaró el sábado el Ministerio de Salud del territorio, con un niño entre ellas. Esto eleva las muertes relacionadas con la desnutrición durante la guerra a 251.

Naciones Unidas advierte que los niveles de hambre y desnutrición en Gaza están en su punto más alto desde que comenzó la guerra. Los palestinos están bebiendo agua contaminada al tiempo que las enfermedades se propagan y algunos líderes israelíes siguen hablando abiertamente sobre la reubicación masiva de personas desde Gaza.