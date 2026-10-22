Mike DeWine critica uso de madre de Amy Acton en anuncio

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Gobernador republicano de Ohio denuncia el aviso del candidato de su propio partido, en que aparece la madre distanciada de su rival demócrata.

El gobernador Mike DeWine denunció la propaganda que usa a la madre distanciada de la doctora Amy Acton, y pidió que el candidato republicano a la gobernación del estado, Vivek Ramaswamy, retire el mensaje.

En un encuentro con reporteros en el Capitolio estatal en Columbus, DeWine —recordando las dolorosas experiencias de víctimas de violación con las que trató como fiscal de condado y fiscal general del estado— calificó el anuncio de "profundamente, profundamente inquietante".

"Estuvo mal difundir este anuncio", dijo. "Incluso a estas alturas —mi esposa Fran vio el anuncio que se transmitió esta mañana en televisión— yo simplemente instaría a la campaña de Ramaswamy a retirarlo".

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Las declaraciones de DeWine lo colocan en desacuerdo con Ramaswamy, a quien ha respaldado. El empresario de biotecnología y candidato presidencial de 2024 se ha atribuido la responsabilidad del video de 60 segundos, que ha recibido reproches bipartidistas, y está gastando 4 millones de dólares para difundirlo en internet y en televisión.

Reacciones internas y críticas bipartidistas

Pero por ahora el gobernador no llegó al punto de retirar su respaldo al republicano. DeWine recordó que antes la campaña de Acton había mencionado a la madre de Ramaswamy y dijo que eso también estuvo mal — "históricamente, los familiares siempre han estado fuera de los límites"—, aunque señaló que nunca se usó en una campaña publicitaria de varios millones de dólares.

Esa crítica se refería a un reportaje de investigación sobre el papel de Geetha Ramaswamy en una compañía farmacéutica dirigida por su hijo, quien según Acton y los demócratas "contrató a su propia madre para manipular datos de ensayos clínicos".

La campaña de Ramaswamy calificó esas afirmaciones de "difamatorias" y denunció que a él se le está midiendo con un estándar distinto al de Acton.

"El gobernador DeWine tiene razón en que la primera y única candidata que atacó a la madre de su oponente en esta contienda fue Amy Acton" , expresó la portavoz Connie Luck en un comunicado, añadiendo: "Nos negamos a aceptar los dobles estándares de los medios".

El vicepresidente JD Vance defendió el anuncio el miércoles que pone el foco en el abuso que Acton sufrió cuando era niña, incluso criticando a los republicanos que habían denunciado el mensaje.

Vance declaró que los demócratas usan "todos los trucos sucios del manual político contra Vivek" y que éste "todo el tiempo se ha mantenido firme y ha hablado de lo que quiere lograr".

Detalles del anuncio y contexto familiar

En el anuncio, la madre biológica de Acton, Donna Arthur, llama a su hija "una mentirosa" e insinúa que tiene problemas de salud mental. Arthur perdió la custodia de sus hijos después de que el padrastro de los hijos fuera acusado formalmente de violar a Acton, y la candidata no la ha visto desde 1978.

Registros policiales y judiciales muestran que Cledith Arthur fue arrestado y acusado de violar a su hijastra, entonces de 12 años, en julio de 1978, después de que el padre biológico de Acton lo denunciara ante las autoridades. El abuso presuntamente ocurrió desde diciembre de 1976 hasta abril de 1978. Cledith Arthur, quien desde entonces falleció, no se presentó a una audiencia judicial y se convirtió en prófugo. Donna Arthur siguió casada con él hasta su muerte en 2004.

La campaña de Acton declinó responder a los comentarios de Vance, enfatizando que su dolorosa historia personal no es el eje central de su postulación.

Acton, exdirectora de salud de Ohio, no ha ocultado que estuvo sin vivienda y fue abusada cuando era niña. Su campaña publicó el martes un video de su hermano, quien respaldó su relato sobre haber vivido en una tienda de campaña y haber sufrido abusos.

Con sus declaraciones, DeWine se ha metido de lleno en la disputa entre los republicanos de Ohio en torno al anuncio —mientras tanto la contienda por la gobernación como la del Senado parecen mucho más reñidas de lo esperado en un estado que Donald Trump ganó con holgura tres veces.

El senador republicano Jon Husted —en una reñida contienda por conservar su escaño frente al demócrata Sherrod Brown— ha dicho que él no habría difundido el anuncio, al igual que el secretario de gobierno republicano Frank LaRose, quien se postula para auditor estatal.

Otro republicano influyente de Ohio, el exrepresentante Jim Renacci, publicó durante la noche un extenso ensayo en X, en el que sugirió que "el piso quizá acaba de venirse abajo bajo la campaña republicana para gobernador de Ohio" e instó a todos los republicanos a distanciarse de ella.

El video fue criticado tanto por demócratas como por republicanos cuando irrumpió en la esfera pública el martes, apenas dos semanas antes del Día de las Elecciones.

Nikki Haley, quien denunció con Ramaswamy durante las primarias presidenciales republicanas de 2024 por el carácter personal de sus ataques, lo calificó de "un mal tipo".

"Es una vergüenza que siga saliéndose con la suya", escribió en redes sociales.

Meghan McCain lo calificó de "vil", y Dan Hauser, un asesor del senador republicano Mike Lee de Utah, dijo que borró la publicación en la que compartía el video una vez que se dio cuenta de "las acusaciones muy graves que causaron sus problemas".

En medio del tumulto, el presidente del Partido Republicano de Ohio, Alex Triantafilou, publicó lo que sonó como una advertencia o una amenaza.

"Los últimos días de una campaña dura siempre son el mejor momento para descubrir quién está realmente contigo y quién solo publica y finge", escribió. "Sí: estamos tomando nota". A la cita le siguió un emoji de ojo guiñado.

Media Matters for America, un grupo de vigilancia de medios de tendencia izquierdista, reporta que muchos medios conservadores nacionales están promoviendo y elogiando el anuncio. El director de campaña de Ramaswamy, Jonathan Ewing, lo ha descrito como "un golpe de muerte para la campaña de Amy Acton".

Wayne Allyn Root, de Gateway Pundit, lo calificó de "absolutamente hilarante" y el presentador de Daily Wire Michael Knowles lo describió como "brillante".