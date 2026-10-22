Irán reporta siete petroleros dañados en estrecho de Ormuz

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La televisión estatal de Irán informó el jueves que siete petroleros fueron alcanzados por ataques o chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz durante la noche, lo que podría ser el mayor número de embarcaciones dañadas en un solo día en la vía marítima desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero.

Irán reporta ataques a petroleros en estrecho de Ormuz

La televisión estatal de Irán informó que siete petroleros se incendiaron y resultaron dañados durante la noche del jueves tras ser atacados o chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.

Si se confirma, sería el mayor número de embarcaciones dañadas en un solo día en esa vía marítima desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán.

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La televisora citó un comunicado de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria e indicó que cuatro de los petroleros estaban transfiriendo petróleo cuando fueron atacados y se incendiaron. Otros tres resultaron dañados y quedaron inmovilizados al chocar con minas navales.

El reporte no ofreció detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de los barcos.

El reporte también advirtió que la Guardia Revolucionaria podría atacar bases de Estados Unidos en la región si Washington intentaba permitir que los petroleros transitaran por otras partes del estrecho.

Durante la guerra, la Guardia Revolucionaria atacó de forma habitual bases de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

ONU destaca papel de Egipto en crisis de Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que Egipto tiene un papel vital que desempeñar en la resolución de la crisis de Oriente Medio, citando su "defensa de los derechos del pueblo palestino" y sus esfuerzos de mediación en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Guterres, quien debe llegar a Egipto el viernes, dijo que también hablaría sobre la guerra en el vecino Sudán, la situación en Libia y las hostilidades en Yemen, incluido el asedio de Taiz y los ataques de los rebeldes hutíes contra objetivos civiles en Arabia Saudí. Calificó esos ataques de "completamente inaceptables".

El Ministerio yemení de Defensa señaló el jueves que las concentraciones y los programas de movilización de los hutíes serán considerados objetivos militares legítimos y advirtió a los residentes en zonas controladas por los hutíes que no participen.

El anuncio se difundió en una publicación en redes sociales y se considera una importante escalada contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, así como contra los civiles que viven en áreas bajo su control. Las concentraciones a favor de los hutíes se realizan regularmente los viernes, el día musulmán de oración.

Los ataques deliberados contra civiles podrían constituir un crimen de guerra.

Las concentraciones y lo que los hutíes llaman "cursos culturales" son una de las principales herramientas del grupo respaldado por Irán para movilizar a simpatizantes y combatientes. El comunicado del Ministerio de Defensa indicó que esas reuniones son utilizadas por los hutíes para movilizar a niños para el combate.

La Autoridad de Aviación Civil de Arabia Saudí informó el jueves que el número de personas muertas en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd aumentó a dos.

Los fallecidos son un ciudadano saudí y un ciudadano indio que vivía en el reino, según un comunicado. Otras ocho personas sufrieron heridas en el ataque, ocurrido a última hora del miércoles.

Los rebeldes hutíes se atribuyeron el atentado al aeropuerto en un comunicado el jueves publicado en Telegram.

El portavoz militar hutí Yahya Sarí también afirmó que los hutíes atacaron una instalación de Aramco en Yanbu que provocó un incendio, así como el Ministerio de Defensa saudí en Riad. Sarí no ofreció ninguna evidencia del bombardeo al ministerio.

El Aeropuerto Rey Fahd, en el este del país cerca de Baréin y Qatar, ha sido bombardeado anteriormente dentro de una campaña más amplia de ataques hutíes con misiles y proyectiles dirigidos contra los principales aeropuertos de Arabia Saudí.

El Ministerio indio de Exteriores dijo el jueves que los ataques contra el aeropuerto saudí y la infraestructura energética del país son "completamente inaceptables" y pidió su fin inmediato.

Dos ciudadanos indios también resultaron heridos en el ataque al aeropuerto. Otro ciudadano indio resultó herido en un ataque contra el campo petrolero Shaybah de Aramco.

Un civil con necesidades especiales murió durante una redada de fuerzas israelíes el jueves en la aldea de Jamla, en la provincia sureña siria de Daraa, informó la agencia estatal de noticias siria SANA.

El reporte no ofreció más detalles sobre cómo murió el hombre. El ejército israelí dijo en un comunicado que los soldados habían "identificado a un sospechoso que se acercaba a ellos y llevaron a cabo un procedimiento de detención de sospechosos".

"El sospechoso continuó acercándose a los soldados, que respondieron disparando hacia él para eliminar la amenaza", indicó, y añadió que el incidente está bajo revisión.

Tras el derrocamiento del expresidente sirio Bashar Assad en una ofensiva relámpago rebelde en diciembre de 2024, Israel tomó el control de una zona de separación patrullada por la ONU en el sur de Siria y la ha ocupado desde entonces.

Jamla no está dentro de la zona ocupada por Israel, pero las fuerzas israelíes a menudo realizan incursiones en áreas fuera de la zona.

Al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas por ataques y disparos israelíes en la Franja de Gaza, informaron funcionarios hospitalarios.

Una persona murió cuando un automóvil fue alcanzado en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa. Otra murió y otras resultaron heridas en un disparo contra una concentración en una calle de la ciudad sureña de Jan Yunis, según el Hospital Nasser. El ejército israelí afirmó que se trató de operativos contra milicianos de Hamás.

Una mujer también murió por fuego del ejército israelí en la ciudad norteña de Jabaliya, indicó el Hospital Shifa. Y un asalto israelí que alcanzó un campamento de refugiados en Nuseirat, en la región central, mató a una persona, según el Hospital Awda.

El ejército israelí aseguró que no tenía conocimiento del incidente en Jabaliya y no comentó sobre el suceso que alcanzó el campamento de refugiados.

La libra egipcia cayó a un mínimo histórico, con el dólar cotizando por encima de 55 libras, según el Banco Central de Egipto. La moneda ha perdido casi el 13% de su valor desde que comenzó la guerra de Irán cuando se cambiaba a unas 48 libras por dólar.

La caída añade presión al presupuesto ya tensionado de Egipto, que subsidia en gran medida el combustible y la electricidad. Los ingresos del Canal de Suez, una fuente clave de divisas, también se han visto afectados a medida que las navieras evitan la región.

La relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza instó a los indonesios a utilizar su influencia económica para presionar a Israel para que detenga lo que ella calificó de acciones ilegales en los territorios palestinos.

Francesca Paola Albanese dijo en la Conferencia Mundial sobre Economía Creativa 2026 que una "economía justa" debería incluir un boicot económico, desinversión y sanciones encabezados por los palestinos.

Dijo que eso supone evitar utilizar servicios o comprar bienes que impulsen la economía israelí.

La relatora especial también criticó la participación de Indonesia en la Junta de Paz creada por Estados Unidos.

Indonesia, la nación con mayoría musulmana más poblada del mundo, ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de los palestinos.

La televisión estatal de Irán mostró el jueves decenas de drones militares que, según afirmó, son más potentes y más sofisticados que las versiones anteriores.

El reporte mostró los drones en una ubicación subterránea y añadió que una nueva versión del dron "Arash" ahora tiene una ojiva de 100 kilogramos (220 libras), el doble de potente que antes.

En declaraciones citadas por el sitio web de la televisora estatal, el jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, afirmó que Irán ha "alcanzado un nivel significativo de madurez en el campo de los drones y los sistemas no tripulados en general" y que se presentarían más drones en el futuro.