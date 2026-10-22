Fotos | Mueren padre e hijo al caer en barranco
El accidente ocurrió en el kilómetro 209 de carretera a Rioverde y fue atendido por la Cruz Roja y autoridades
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La Cruz Roja en San Luis Potosí informó que atendió por más de ocho horas de maniobras tras un accidente en una zona de difícil acceso.
Los equipos de Técnicos de Rescate Vertical (TRV) y Técnicos en Extracción Vehicular (TEV) participaron en las labores de rescate de un padre y su hijo, quienes cayeron con todo y su camioneta a un barranco de más de 70 metros de profundidad, a la altura del kilómetro 209 de la carretera a Rioverde.
Los socorristas realizaron maniobras especializadas de rescate, enfrentando las condiciones del terreno y la complejidad del acceso, reportando que lamentablemente ambas personas perdieron la vida.
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Autoridades locales tomaron conocimiento del hecho para el retiro del vehículo.
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