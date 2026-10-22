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Explosión en Noche Bohemia de la UASLP deja varios lesionados

El evento se suspendió tras el incidente que afectó a varios asistentes

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 08:14 a.m.
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Explosión en Noche Bohemia de la UASLP deja varios lesionados
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      Una explosión durante la actividad recreativa Noche Bohemia, realizada en la Plaza del Estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dejó varios asistentes con quemaduras de primer grado y obligó a suspender el evento la noche del martes.

      De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo ORO el 21 de octubre, el incidente ocurrió cuando una persona ajena a la organización presuntamente arrojó de manera deliberada un objeto flamable a la fogata, lo que provocó una explosión y dispersó brasas que alcanzaron a algunos asistentes.


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      Los organizadores informaron que las personas lesionadas presentaron quemaduras de primer grado y recibieron atención médica inmediata por parte de enfermeros y paramédicos que se encontraban en el lugar.

      La actividad se realizaba en coordinación con Seguridad Universitaria y, según el comunicado, se había llevado a cabo durante cuatro años consecutivos en distintas facultades sin incidentes.

      Tras lo ocurrido, Grupo ORO rechazó las acciones que calificó como malintencionadas y señaló que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes y la convivencia universitaria.

      Hasta el momento, no se ha informado el número exacto de personas lesionadas ni se ha dado a conocer la identidad de la persona señalada como presunta responsable.

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