Policías acaban en el hospital, al ser impactados
Tractocamión colisionó contra una patrulla en el cruce de Uresti y Mariano Arista
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Dos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital terminaron en el hospital, luego de ser impactados a bordo de una patrulla por un tractocamión, en calles de la zona centro de la ciudad.
La propia corporación dio a conocer que el siniestro vial se dio durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3:50 horas, en el cruce de las calles Uresti y Mariano Arista, donde se vieron involucrados la pesada unidad marca International y un vehículo oficial.
A consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta municipal y su acompañante, ambos oficiales de la corporación, resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales se dirigían a un auxilio con códigos y sirena abierta cuando sobrevino el impacto. Posteriormente, el conductor del tractocamión abandonó el lugar.
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Adicionalmente, el percance ocasionó daños a un cable tensor, una guarnición de concreto y un poste metálico propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
Posteriormente, se realizó el peritaje correspondiente y se realzaron las diligencias respectivas, para rendir el informe a la Fiscalía General del Estado.
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Posteriormente, el conductor del tractocamión abandonó el lugar.