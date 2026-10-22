La SCT asegura 20 autos de plataforma
Reconoce Araceli Martínez que usuarios pueden escoger quién los lleva
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A pesar de sostener que no se lleva a cabo una "cacería", Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, informó que en la última semana la dependencia a su cargo "aseguró" más de 20 vehículos que ofrecían servicio de transporte bajo costo, sin autorización del estado.
Acciones de la autoridad
Luego de comparecer ante la Comisión Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, refirió que los operativos de inspección se intensificaron en general, es decir, no sólo para la regulación de transporte por aplicación digital, sino también por redes sociales.
La funcionaria estatal describió que los chóferes sancionados fueron ubicados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, aunque algunos provenían de Matehuala, Charcas y Salinas de Hidalgo.
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Detalles confirmados
En entrevista, precisó que impuso multas económicas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente de 35 mil 193 a 58 mil 655 pesos, según la legislación local.
Las sanciones pecuniarias mínimas se aplican la primera vez del incumplimiento a la Ley de Transporte del Estado, sin embargo, cuando se trata de reincidencia procede la máxima, explicó.
"Lejos de lo que por ahí algunos medios expusieron, los aseguramientos no son una cacería. Hoy entendemos que todas las modalidades son importantes. Entendemos que la gente decidirá en qué tipo de transporte desea trasladarse", concluyó.
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