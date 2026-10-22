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Restringe IMSS la Modalidad 40

Gobierno federal frena y topa el sistema de pensiones

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Restringe IMSS la Modalidad 40
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Ante la falta de dinero, el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, frenó y topó la Modalidad 40 del Sistema de Pensiones para restringir los ahorros para el retiro de los trabajadores y modificar los lineamientos para quienes deseen incorporarse a este régimen.

      Expertos consultados por El Universal coincidieron en que el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS sobre la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social (Modalidad 40) y las respectivas medidas temporales es una "bomba de tiempo" para las pensiones y un golpe a los trabajadores que buscan un mejor rendimiento y un monto mayor de su pensión.

      Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, como medida temporal y hasta que no se cuente con un análisis en los próximos seis meses, el IMSS topó el salario con el que los empleados pueden incorporarse a la Modalidad 40, al establecer que podrán hacerlo con el último salario al causar baja con un patrón o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA) y restringe los pagos retroactivos, porque determina que las nuevas incorporaciones se realicen exclusivamente a partir de la fecha de la solicitud.

      El IMSS aseguró que la Modalidad 40 no desaparece y afirmó que quienes ya están inscritos conservarán sus semanas cotizadas, sus aportaciones y las condiciones de incorporación.

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      Expertos explican que este acuerdo es ilegal, pues primero se tuvo que pasar por una reforma legal.

      Para el abogado fiscalista Tulio Salanueva Brito es un atropello a los derechos de los trabajadores porque va en contra de lo que dice la ley.

      "En este atropello está dando la cara el IMSS, pero detrás de esto estaría también el gobierno", dijo al también señalar "sin duda" una mala administración de los recursos por parte de las autoridades.

      ¿Qué cambia?

      Se topa el salario base de cotización para nuevas inscripciones y renovaciones. Estará limitado a su último Salario Base de Cotización registrado al momento de la baja, o hasta el importe de este más una Unidad de Medida y Actualización.

      Se elimina el pago retroactivo. Las nuevas inscripciones se procesarán a partir de la fecha de la solicitud digital.

      Incompatibilidad con el esquema de Persona Trabajadora Independiente. No podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40.

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