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Comercio presume simplificación; persisten reclamos por ambulantaje

El Ayuntamiento presume mayor recaudación y trámites sencillos, pero la economía no regulada abarca a más de la mitad de la capital.

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 05:29 p.m.
A
Integrantes del Ayuntamiento de San Luis Potosí y líderes de cámaras empresariales durante el informe de la Dirección de Comercio.

Integrantes del Ayuntamiento de San Luis Potosí y líderes de cámaras empresariales durante el informe de la Dirección de Comercio.

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      AN LUIS POTOSÍ, S.L.P. — Durante la presentación del Segundo Informe de la Dirección de Comercio Municipal, el gobierno capitalino, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, afirmó haber reestructurado sus procesos para reducir requisitos y sustituir las clausuras por la regularización de negocios.

      De acuerdo con el discurso oficial expuesto ante representantes empresariales, estos cambios habrían acelerado la expedición de licencias e incrementado la recaudación por cobro de derechos.

      Sin embargo, el discurso de la autoridad contrasta con los indicadores de la estructura económica en la ciudad. Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la tasa de informalidad laboral en San Luis Potosí alcanza el 54.2%, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores y comerciantes operan sin registro fiscal ni prestaciones.

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      A la par de la elevada informalidad, los Censos Económicos del INEGI registran un retroceso en el sector formal de la entidad, donde la proporción de unidades económicas reguladas cayó del 44.1% al 40.8% en años recientes.

      Pese a la presencia en el acto de dirigentes de cámaras como CANACO, Nuestro Centro, CMIC y UUZI, comerciantes fijos del Centro Histórico han manifestado que, más allá de los discursos sobre simplificación en ventanilla, el reto central de la administración radica en el control del ambulantaje y la vía pública, donde el comercio no regulado opera sin la carga fiscal ni los costos de licencias que afronta el sector establecido.

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