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FIFA designa a Estados Unidos sede del Mundial Clubes femenino 2028

El torneo reunirá a 19 clubes femeninos de alto nivel y se disputará en enero de 2028.

Por AP

Octubre 22, 2026 05:28 p.m.
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FIFA designa a Estados Unidos sede del Mundial Clubes femenino 2028
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      ZURICH (AP) — Estados Unidos albergará la primera Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA en 2028, informó el jueves el organismo rector del fútbol.

      FIFA destaca la infraestructura y el interés en Estados Unidos

      La FIFA indicó que el torneo, en el que participarán 19 de los mejores clubes femeninos de todo el mundo, se disputará del 5 al 30 de enero de 2028, pero no anunció las ciudades sede. La Copa Mundial de Clubes Femenina se celebrará cada cuatro años a partir de entonces.

      Siete clubes ya se han clasificado para el evento inaugural, señaló la FIFA.

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      Clubes clasificados y cronología del torneo

      Entre ellos figuran el Arsenal de Inglaterra, el Barcelona de España, el América de México, el Gotham FC de Estados Unidos, el Corinthians de Brasil, el Wuhan Jiangda de China y el Naegohyang de Corea del Norte.

      La FIFA explicó que optó por volver a Estados Unidos tras la exitosa organización tanto del Mundial masculino de este año como del Mundial de Clubes masculino en 2025.

      "En última instancia, la reciente excelencia de Estados Unidos en la organización de los principales torneos de la FIFA, combinada con el importante interés por el fútbol femenino allí, además de su infraestructura deportiva de élite, hizo que el país fuera la opción más destacada", afirmó Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA.

       

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