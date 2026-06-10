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Apuñaló sudanés a un hombre en Belfast

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Apuñaló sudanés a un hombre en Belfast
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      LONDRES.- Los líderes del Reino Unido hicieron un llamado a la calma el martes después de que la policía arrestó a un sudanés por un violento apuñalamiento en una zona residencial de Belfast que atrajo la atención debido a videos gráficos del ataque compartidos en internet y porque ha revivido las protestas contra la inmigración.

      La policía informó que la víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladada al hospital con lesiones graves en los ojos, el rostro y la espalda después de que lo atacaron en la calle a última hora del lunes en el norte de Belfast, en Irlanda del Norte. Indicaron que el sospechoso, de 30 años y cuyo nombre no fue revelado, permanece bajo custodia policial y fue acusado de intento de asesinato, posesión de un cuchillo en un lugar público y proferir amenazas de muerte. En el lugar se encontró un cuchillo de cocina.

      La policía trata de determinar el motivo, pero no había información que sugiriera que el ataque estuviera relacionado con el terrorismo, señaló Ryan Henderson, sujeto de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Agregó que la policía no buscaba a ninguna otra persona vinculada con el ataque.

      Este brutal ataque habrá provocado una onda expansiva.

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