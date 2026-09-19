Inicia el Oktoberfest en Múnich

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MÚNICH (AP) — El Oktoberfest de Múnich arrancó el sábado cuando el alcalde de la ciudad abrió el primer barril de cerveza, inaugurando la 191ra edición del festival folclórico más grande del mundo.

Oktoberfest Múnich 2024: apertura oficial y ambiente tradicional

Dominik Krause puso el grifo al primer barril con apenas dos golpes y el tradicional grito de "O´zapft is", o "Ya está abierto".

Miles de juerguistas —las mujeres vestidas con el tradicional dirndl bávaro, los hombres con lederhosen— irrumpieron por la mañana en las carpas de cerveza del recinto ferial Theresienwiese, en Múnich, para conseguir un buen lugar en los bancos. Al son de la música de metales y saboreando la cerveza recién servida, pronto empezaron a cantar, bailar y a balancearse al ritmo de la música.

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Además de la cerveza, los pretzels, el asado de cerdo y las salchichas fueron manjares muy solicitados.

A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que unas 6 millones de personas acudan al Oktoberfest. Aunque la mayoría son de Múnich y del sur de Alemania, millones de asistentes viajan desde otras partes del país y desde todo el mundo.

Medidas de seguridad reforzadas para el Oktoberfest 2024

Las autoridades alemanas reforzaron las medidas de seguridad después de que, el año pasado, el festival tuviera que cerrar temporalmente debido al exceso de aforo. En esta edición se instalaron cámaras con inteligencia artificial para detectar con antelación las grandes aglomeraciones, informó la agencia noticiosa alemana dpa.

También está prohibido llevar cuchillos y objetos voladores, especialmente drones. Hay controles de acceso, se prohíben las bolsas grandes y no se permite fumar marihuana. Unos 600 policías velarán por la seguridad alrededor del festival, además de agentes antimotines, fuerzas especializadas en carteristas y efectivos de ocho países, informó dpa.

Los asistentes no parecían intimidados por las medidas de seguridad.

Ava Laboncher, una visitante de Estados Unidos, estaba emocionada de formar parte de las celebraciones. "Me encanta, creo que el ambiente está por las nubes, es increíble", dijo.

Ben Dawson, de Nueva Zelanda, prometió beber mucha cerveza "y probablemente emborracharme", y "hacerlo de nuevo mañana".