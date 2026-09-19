Dinamarca y Estados Unidos pactan acuerdo militar para Groenlandia

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COPENHAGUE (AP) — El gobierno de Dinamarca se mostró cautelosamente optimista el sábado ante el anuncio de Donald Trump de un acuerdo sobre Groenlandia para reforzar la presencia militar de Estados Unidos allí, pero mantener la isla bajo control danés, tras meses de amenazas del presidente estadounidense de apoderarse del territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN.

Acuerdo militar entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia

En Groenlandia, los principales líderes de la isla ártica se hicieron eco de esa postura y afirmaron que el pacto, que aún no se ha hecho público, llevaba mucho tiempo gestándose.

Las autoridades estadounidenses, groenlandesas y danesas han negociaron discretamente durante meses entre bastidores, en busca de soluciones para atender algunas de las preocupaciones de seguridad de Trump sobre el territorio de alrededor de 56.000 habitantes. Con el anuncio del pacto, el mandatario estadounidense puede presentar un logro de política exterior de cara a las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos.

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Trump dijo el viernes que el acuerdo dará a Washington "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones".

Dinamarca y Estados Unidos ya tienen un acuerdo de seguridad de larga data que ha permitido a Washington desplegar fuerzas en Groenlandia, y por el momento no está claro en qué se diferenciaba el nuevo pacto de ese.

"Creo que es obvio que podemos esperar más bases en Groenlandia. Pero es importante decir que si miramos al pasado, especialmente durante la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo una inmensa presencia militar en Groenlandia", resaltó Marc Jacobsen, profesor asociado del Colegio Real Danés de Defensa y jefe de investigación del Centro de Estudios de Seguridad Ártica.

Añadió que era una victoria para Trump.

"Es importante para él mostrar que es un buen hombre de negocios, que de alguna manera forzó la presión sobre Dinamarca y Groenlandia hacia algo nuevo", declaró.

Firma y reacciones oficiales al acuerdo

Se espera que acuerdo se firme en la ONU

Tras el anuncio de Trump el viernes, la oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, indicó que el acuerdo será firmado por los tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Se necesita la aprobación parlamentaria de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia para que pueda entrar en vigor, agregó.

"La próxima semana podría ser una buena semana... tanto para Groenlandia como para Dinamarca y Estados Unidos", escribió el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en Instagram el sábado por la mañana.

"Esperamos que el periodo de incertidumbre sea reemplazado por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte —y, por lo tanto, también nuestra seguridad compartida dentro de la OTAN y Europa—, al tiempo que respeta las líneas rojas del reino", subrayó.

El líder del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que estaba contento con el acuerdo, que, afirmó, "beneficia no solo a nuestra seguridad colectiva, sino también al desarrollo continuo aquí en el país".

El ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Múte B. Egede, se mostró satisfecho de que "ahora tengamos un acuerdo al alcance de la mano".

"Ha llevado algo de tiempo", señaló en declaraciones a la televisora danesa TV2. "Me alegra que por fin tengamos un resultado final al alcance de la mano. Y ya era hora".

El almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, dijo más tarde el sábado en la capital danesa que el acuerdo era "muy, muy bienvenido", sin hacer más comentarios al respecto.

Trump indicó que, con el acuerdo, Estados Unidos comenzará "de inmediato" el proceso para desplegar una mayor presencia militar en el territorio danés rico en minerales.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo varias bases e instalaciones en el territorio ártico por mucho tiempo, antes de reducir su presencia.

Aún opera la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste de la isla, construida luego que Estados Unidos y Dinamarca firmaran el Tratado de Defensa de Groenlandia en 1951. Las instalaciones prestan apoyo a las operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Washington y la OTAN.

Por ahora se conocen pocos detalles del pacto

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el acuerdo prohíbe la presencia de cualquier base no perteneciente a la OTAN en Groenlandia, limita la capacidad de los adversarios para realizar inversiones en el territorio y garantiza que China y Rusia no puedan tener puestos en la isla. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar comentarios en público.

Dinamarca y Groenlandia no confirmaron explícitamente ninguno de los detalles de las declaraciones de Trump, ni proporcionaron detalles sobre el contenido del acuerdo o los derechos y obligaciones de las partes.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump había instado a Dinamarca a vender la isla a Estados Unidos, al tiempo que insistía en que Groenlandia es crucial para la seguridad del país. No descartó la posibilidad de tomar la isla por la fuerza militar, aunque Copenhague es aliado de Washington en la OTAN.

Dinamarca y Groenlandia insistieron en que la isla no está en venta y condenaron los reportes de que Estados Unidos estaba recopilando inteligencia allí. La presión de la Casa Blanca sobre Groenlandia también fue rechazada con firmeza por Rusia y gran parte de Europa.

La activista a favor de la soberanía en Groenlandia, Orla Joelsen, escribió en X que "nuestra lucha contra la ambición de Trump de apoderarse de Groenlandia ha sido ganada".

"El nuevo acuerdo reconoce explícitamente la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", agregó.

Ulrik Pram Gad, investigador principal y experto en seguridad ártica del Instituto Danés de Estudios Internacionales, resaltó que Trump intenta venderlo como una victoria.

"Obviamente no consiguió en este acuerdo lo que originalmente se propuso tener —es decir, control soberano sobre toda Groenlandia como parte de Estados Unidos".

Alivio por un acuerdo potencialmente cercano

En Dinamarca, muchos expresaron alivio de que un acuerdo con Estados Unidos parecía cercano.

Michael Burgaard, de Gentofte, al norte de Copenhague, tenía la esperanza de que la crisis hubiera terminado "porque hace apenas quince días, Donald Trump publicó este mapa que mostraba a Groenlandia... como parte de Estados Unidos".

"Estábamos algo preocupados de que se apoderara de toda Groenlandia por la fuerza", añadió el trabajador de telecomunicaciones de 56 años. "Así que el hecho de que podamos resolver esto de una manera diplomática... creo que es bueno".

Michael Frees, un profesor de secundaria de 51 años en Copenhague, dijo que cree que el acuerdo es "la solución más realista para nosotros en este momento".

"Somos una nación pequeña y, por supuesto, tenemos que cooperar con países más grandes y también con la Unión Europea", agregó.