Italia reporta aumento de virus Nilo Occidental por clima cálido

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ROMA (AP) — Las autoridades sanitarias de Italia ven indicios de que el aumento de las temperaturas y las temporadas cálidas más largas están ayudando a los mosquitos a propagar el virus del Nilo Occidental en una zona más amplia y durante más meses al año.

Aumento de casos y expansión del virus en Italia

En lo que va de año se han reportado más de 650 infecciones en Italia —aproximadamente la mitad de todos los casos registrados en Europa—, según las autoridades sanitarias locales.

"Las temperaturas más altas vinculadas al cambio climático ayudan a los mosquitos a reproducirse y a prolongar la temporada de transmisión, lo que aumenta las probabilidades de que mosquitos infectados transmitan el virus a las personas", señaló Antonino Bella, investigador del Instituto Nacional de Salud de Italia, o ISS.

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Impacto del cambio climático y vigilancia sanitaria

El virus del Nilo Occidental se considera endémico en Italia desde 2020, cuando los casos comenzaron a dispararse, y ahora se registra cada verano y a comienzos del otoño. Cerca del 80% de los contagiados no desarrollan síntomas, mientras que la mayoría de las demás experimentan una enfermedad leve similar a la gripe. En una pequeña minoría de casos se producen complicaciones neurológicas graves, principalmente entre adultos mayores y personas con problemas de salud subyacentes.

Los expertos sostienen que las cifras de casos de este año, en términos generales, están en línea con las de temporadas recientes.

Pero el aumento de las temperaturas favorece la reproducción de los mosquitos y puede hacer que la temporada de transmisión se prolongue a veces hasta noviembre, explicó Bella. Zonas que antes no se veían muy afectadas reportan cada vez más infecciones, lo que refleja una expansión gradual del virus en todo el país.

La experiencia de Italia con el virus está llamando la atención de países más al norte. Un equipo de investigación belga visitó el ISS en mayo pasado para estudiar el sistema italiano de investigación y vigilancia después de que el país comenzara a registrar casos del virus de transmisión local.

Países Bajos ha reportado este año más de dos docenas de casos del virus del Nilo Occidental, los primeros desde 2020, así como varias muertes, según su instituto de salud pública.

"No hay duda de que el calentamiento climático ampliará el periodo de replicación del virus y del vector en más países", manifestó Marc-Alain Widdowson, director de la División de Amenazas Pandémicas, Enfermedades Transmisibles y RAM en la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud.

"Hay que tener cuidado de no afirmar que el cambio climático lo explica todo, pero sin duda un clima más cálido significa que tenemos una temporada de mosquitos más larga, de modo que los vectores pueden sobrevivir durante más tiempo", agregó. "Las temperaturas cálidas también implican que el propio virus sobrevivirá mejor".

Los expertos señalan que la amplia red de monitoreo de Italia, que rastrea mosquitos, aves, donantes de sangre e infecciones en humanos, también ayuda a explicar por qué el país detecta tantos casos.

"Definitivamente hay tendencias que creemos que están contribuyendo a un aumento de la actividad", dijo Widdowson, citando el clima más cálido, la pérdida de biodiversidad y cambios en el uso del suelo. Apuntó que una temporada de mosquitos más larga crea más oportunidades de transmisión, mientras que la disminución de la diversidad de aves puede favorecer a especies que son reservorios eficientes del virus.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, o ECDC, advirtió en junio que, debido a que el continente está experimentando una tendencia al calentamiento —con olas de calor e inundaciones cada vez más frecuentes y severas, y veranos más largos y cálidos—, las condiciones son más favorables para especies invasoras de mosquitos como el aedes albopictus y el aedes aegypti.

El aedes aegypti —conocido por transmitir los virus del dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, el zika y el Nilo Occidental— se ha establecido en Chipre desde 2022 y podría propagarse a otros países europeos.

Hace una década, el aedes albopictus estaba en ocho países europeos, con 114 regiones afectadas. Este año, el mosquito está en 13 países y 337 regiones, indicó el ECDC.