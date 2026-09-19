Ed Sheeran reanudará gira en Filadelfia tras retiro de artistas

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FILADELFIA (AP) — Ed Sheeran se dispone a reanudar su gira el sábado —posiblemente en solitario— después de que todos sus artistas de apoyo se retiraron en solidaridad con el telonero Macklemore, quien fue apartado tras hacer comentarios propalestinos en el escenario.

Impacto en la comunidad

Aún está por verse cómo Sheeran afrontará la actuación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, dada la salida de sus teloneros y de la banda de apoyo. Sheeran ha interpretado en solitario gran parte de los conciertos de su Loop Tour, pero en cada parada se le había unido para varias canciones la banda irlandesa de folk Beoga. Macklemore, el telonero original de Sheeran en Estados Unidos, fue reemplazado por la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe antes de que ellos también se retiraran.

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto salir de gira con Sheeran en Sudamérica más adelante este año, antes de que él también se bajara a principios de esta semana.

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Sheeran no ha dicho nada públicamente desde que perdió el apoyo de los artistas. Hasta el viernes, todavía había entradas disponibles para el espectáculo del sábado, y su sitio web no incluía a ningún reemplazo. Una coalición de organizaciones propalestinas planea protestar fuera del recinto el sábado por la tarde.

Acciones de la autoridad

El concierto llega después de una semana tumultuosa que comenzó con la salida de Macklemore en respuesta a que gritara "Free Palestine" durante un espectáculo el 5 de septiembre en Nueva Jersey. Sheeran ha dicho que no fue responsable de la decisión, que se tomó a instancias del propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft. Su empresa es dueña de un estadio donde estaba previsto que la gira de Sheeran actuara el viernes.

A las pocas horas del comunicado de Sheeran el martes, sus artistas de apoyo se retiraron.

Macklemore manifestó el miércoles que está donando 1 millón de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda a los palestinos y pidió a Kraft que igualara la donación; un portavoz de Kraft ha dicho que el multimillonario y Sheeran han acordado donar 2 millones de dólares cada uno, pero no han especificado a dónde se dirigirá el dinero. Los representantes de Sheeran no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

La Loop Tour de Sheeran fue la de mayor recaudación del mundo, con un promedio de taquilla de más de 7 millones de dólares por ciudad, informó Pollstar en mayo. Hasta finales de 2025, Sheeran era el número 3 entre los artistas de conciertos con mayores ingresos desde 2021.

Sheeran ha dicho que el promotor de la gira fue, en última instancia, el responsable de la decisión de apartar a Macklemore.

El ganador del Grammy fue tajante en su comunicado del martes al afirmar que no se dejaría arrastrar a una discusión sobre la guerra en Gaza, al sostener que sus fans no van a sus conciertos para oír hablar de estos temas.

También señaló que "habló extensamente con los recintos durante toda la semana para intentar tender un puente" antes de que Macklemore fuera apartado. Insistió en que nunca decepcionaría voluntariamente a sus fans ni abandonaría al equipo de la gira y a otras personas que dependen de él para ganarse la vida.

Aunque los promotores y los recintos ejercen un gran poder sobre las giras de conciertos, los expertos dicen que un artista de la magnitud de Sheeran por lo general tiene la última palabra sobre lo que ocurre en relación con los espectáculos.