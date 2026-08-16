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Arde parte de Europa

Por EFE

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Arde parte de Europa
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      Madrid, Esp.- Un incendio en la costa adriática de Croacia provocó la muerte de una persona y la hospitalización de otras catorce este viernes, mientras ardió buena parte del continente europeo con focos repartidos en España, el Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia.

      El más importante es el activo de Croacia, donde una persona perdió la vida y catorce fueron hospitalizadas , siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas durante el gran incendio que se desató anoche en una zona turística, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Split.

      Diez de los ingresados se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, incluida la de una joven de 17 años por quemaduras sufridas en cerca del 60 % del cuerpo, informó el diario Jutarnji list.

      Otra decena de personas pidió ayuda médica por problemas respiratorios causados por la exposición al humo.

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      El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, informó de que en el área afectada había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas, de los que han sido evacuados de forma organizada al menos 2.500.

      Mientras, los servicios de extinción controlaron este viernes el incendio que obligó a evacuar ayer a al menos 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, como informaron los medios locales.

      Las primeras estimaciones cifraron en 400 las hectáreas de bosque calcinadas, pero solo siete u ocho casas y algunos vehículos han sufrido daños.

      En España, los efectivos de extinción se centraron este viernes de nuevo, en los dos focos más graves, situados en Huelva (sur) y Huesca (norte).

      Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, los departamentos de la Gironda y las Landas vivieron un nuevo incendio que arrasó 1.300 hectáreas hasta ahora, indicó el prefecto Gilles Clavreul.

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