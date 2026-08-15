Servicio meteorológico alerta por huracán Lala en Hawai

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Estaba bajo una advertencia de huracán, y había advertencias de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau.

Científico atmosférico de la Universidad de Hawai confirma huracán histórico

Según una investigación realizada por un científico atmosférico de la Universidad de Hawai basada en relatos periodísticos, un huracán de categoría 3 alcanzó la esquina noreste de la isla en 1871. El pronóstico más reciente prevé que Lala impacte muy cerca del extremo sur de la Isla Grande, señaló Vanessa Almanza, meteoróloga del servicio meteorológico en Honolulu.

Se abrieron refugios, diversos eventos fueron cancelados y se instó a los ganaderos a dejar su ganado en los pastizales, en lugar de en estructuras que podrían colapsar. "No hace falta que toque tierra para causar destrucción", manifestó.

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Impacto en la comunidad y testimonios locales

De hecho, Christine Matsuda, que vive en Waimea, en la parte norte de la isla, afirmó que "las grandes rachas de viento cada pocos minutos sacuden toda la casa".

"Encontramos goteras en lugares donde no hay agua en condiciones normales", señaló.

El centro de huracanes pronosticó acumulados de lluvia de 20,3 a 30,5 centímetros (8 a 12 pulgadas) en Maui y en las zonas de menor altitud de la Isla Grande, y de 10,2 a 15,2 centímetros (4 a 6 pulgadas) en toda la cadena de islas.

Muchos hawaianos aún lidian con las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo. Los agricultores que todavía se recuperan temían sufrir más daños, según Brian Miyamoto, director del Hawaii Farm Bureau.

Aumentan los riesgos de incendios forestales durante el tiempo ventoso

A medida que los vientos se intensificaban en las islas, Almanza explicó que las condiciones secas y ventosas fuera de la tormenta elevarían la preocupación por incendios.

En 2023, el pueblo de Lahaina, en Maui, se incendió durante una racha de vientos extremos mientras un huracán pasaba muy al sur.

"Desde el incendio, todo el mundo está mucho más consciente del clima en general y de nuestro entorno y de las cosas que están pasando", expresó Archie Kalepa, de Lahaina, conocido en la zona por su forma de surfear, remar y ejercer otras habilidades oceánicas.

Kauai, que está varias islas al noroeste en el archipiélago desde la Isla Grande, es donde el huracán Iniki tocó tierra como un huracán de categoría 4 en 1992 — un año de El Niño como este, cuando el calentamiento del Pacífico cerca del ecuador incrementa la actividad de huracanes y afecta los patrones meteorológicos en todo el mundo.

"Causó daños por valor de 3.000 millones de dólares. Destruyó miles de viviendas y sí mató a seis personas", relató Steven Businger, el científico atmosférico de la Universidad de Hawai. "Simplemente nunca podemos saber si una tormenta va a cambiar de rumbo".