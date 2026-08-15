Río White rompe récords históricos en Anderson y Noblesville

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Estamos estableciendo algunos nuevos récords", añadió.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en algunas zonas cayeron más de 28 centímetros (11 pulgadas) de lluvia durante un periodo de dos días. El río White alcanzó su nivel máximo a más de 7,32 metros (24 pies) en las comunidades de Anderson y Noblesville, superando récords establecidos en 1913.

Mientras una parte de las aguas de inundación retrocedía al norte de Indianápolis, el sábado seguían vigentes advertencias y vigilancias por inundaciones repentinas en una franja del centro de Indiana.

Se prevé que el río White alcance su punto máximo el sábado por la noche en el área de Indianápolis, donde vehículos de la Guardia Nacional figuraban entre los que ayudaban en las labores de rescate. Rita Reith, portavoz del Departamento de Bomberos de Indianápolis, situó el número de rescates en 95 personas y 45 mascotas hasta última hora de la tarde.

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A principios de esta semana, tormentas severas causaron estragos en otras partes de la región centro-norte, con tornados, fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Se reportaron daños por tormentas desde el área de Chicago hasta el oeste de Pensilvania. Aún no se había restablecido la electricidad para algunos residentes en otras partes de Indiana.

Comienza la limpieza para comunidades río arriba

Varios residentes publicaron videos en redes sociales donde mostraban casas sumergidas, vehículos varados en aguas altas, un poste de electricidad derribado por la corriente y carreteras arrasadas.

Había nubes ominosas sobre Noblesville el sábado por la mañana, pero el río ya había alcanzado su nivel histórico la noche anterior, dejando casas en el agua, estacionamientos inundados y campos de maíz saturados. El histórico puente cubierto de la comunidad —Potter´s Bridge— seguía en pie.

"Esto es una locura para todos nosotros", dijo Matt Doudt, el fotógrafo de la ciudad, quien salió temprano para documentar las secuelas. Señaló un área común de césped que normalmente alberga el mercado de agricultores y conciertos. Estaba completamente bajo el agua. También lo estaban un monumento completamente nuevo y un jardín de flores recientemente instalados por la ciudad.

Causas y consecuencias de las inundaciones en Noblesville

Dijo que Noblesville, con su encanto histórico y sus calles de ladrillo, no recibió mucha lluvia en los últimos días, pero que las inundaciones fueron causadas por los aguaceros que ocurrieron en comunidades río arriba. Toda esa agua no tenía a dónde ir, por lo que corrió hacia Noblesville, y ahora Indianápolis, dijo.

Aun así, Doudt y otros están agradecidos.

"Tenemos muchos daños", dijo, "pero no perdimos ninguna vida y todos fueron rescatados y nuestra ciudad está cuidando bastante bien de la gente".