Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Michelle Obama impulsa la educación

Nueva York.- La ex primera dama Michelle Obama está impulsando nuevos esfuerzos para asegurar que las niñas superen las barreras educativas en algunas de las áreas más económicamente desfavorecidas del mundo.

La Alianza de Oportunidades para Niñas de la Fundación Obama se comprometió el sábado a reunir 2,5 millones de dólares para decenas de grupos locales que promueven la educación de las adolescentes cubriendo costos relacionados con la escuela, desafiando prácticas patriarcales como el matrimonio infantil, asesorando a sobrevivientes de abuso sexual y brindando otras formas de apoyo.

“Estos grupos están cambiando la forma en que las niñas se ven a sí mismas en sus propias comunidades y en nuestro mundo, ayudando a crear los líderes que necesitamos para el futuro más brillante que todos merecemos. Porque cuando nuestras niñas tienen éxito, todos lo hacemos”, declaró Obama en un vídeo publicado el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña.

Casi tres cuartas partes de los 119 millones de niñas que no asisten a la escuela en todo el mundo tienen edad de secundaria, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Alianza de Oportunidades para Niñas se lanzó en 2018 con un enfoque en ayudar a esa población de entre 10 y 19 años a graduarse.

