Asesinan a un influencer durante una transmisión en vivo en Culiacán, México

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un hombre armado asesinó a balazos a un influencer durante una transmisión en vivo en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, informaron las autoridades el miércoles. El ataque dejó de manifiesto la persistente violencia en contra de las personalidades de redes sociales en el país latinoamericano.

Asesinato de César Gastélum en Culiacán

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche del martes en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, indicaron las autoridades, las cuales dieron a entender que su muerte estaba relacionada a la violencia de los cárteles del narcotráfico, pero no responsabilizaron a algún grupo en particular.

Un video del ataque, el cual fue visto por The Associated Press, muestra a Gastélum riendo junto a otros dos hombres en el estacionamiento de un Kentucky Fried Chicken cuando aparecen otras dos personas que bajan de una motocicleta. Una de ellas saca un arma y le dispara a Gastélum antes de escapar del lugar.

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El ataque se perpetró a pocas cuadras de la fiscalía local en plena hora pico.

Investigación y contexto de violencia

El Gabinete de Seguridad de México y elementos de la fiscalía local aseguraron que la investigación sigue en curso y que, al parecer, Gastélum había publicado algunos videos en los que "hacía alusión a una facción de un grupo delictivo".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles en su conferencia de prensa matutina que "tiene que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual, y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio".

Gastélum tenía más de 650.000 seguidores en TikTok, e incluso más en Instagram y otras plataformas de redes sociales. Publicaba videos de comedia y contenido acompañado de música regional mexicana. En ocasiones se refería a sí mismo en sus videos como "bélico", un término utilizado frecuentemente en las subculturas del país para insinuar una conexión con los cárteles.

En las cuentas de redes sociales de Gastélum se publicaron el miércoles mensajes de "descansa en paz".

Sinaloa se ha visto devastado en los últimos años por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. En el punto más álgido de los enfrentamientos, aparecían cadáveres por toda la ciudad marcados con la firma de una facción o la otra.

Una de ellas, Los Chapitos, solía dejar una pizza o una caja de pizza sobre un cuerpo. La otra, Los Mayos, dejaba un sombrero, por lo que se volvió peligroso usar ese tipo de sombreros en la ciudad, ya que podía interpretarse como lealtad a uno de los grupos.

Gastélum fue grabado la noche del martes usando un sombrero blanco.

El miércoles se encendieron veladoras en el lugar donde fue asesinado. Fue la segunda vez en poco más de un año que un influencer fue abatido a tiros por hombres armados durante una transmisión en vivo.

La influencer de belleza Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a balazos en mayo de 2025 mientras transmitía en vivo por TikTok desde un salón de belleza del estado occidental de Jalisco.

El asesinato de Gastélum se produjo en momentos en que el gobierno de México enfrenta cada vez más presión de Washington para tomar medidas enérgicas contra la violencia del crimen organizado.

También es parte de una tendencia más amplia de grupos criminales que atacan a influencers, especialmente en regiones como Sinaloa y Jalisco, dos regiones dominadas por el crimen organizado.

El analista de seguridad, David Saucedo, explicó que los influencers son asesinados o amenazados por una amplia variedad de motivos. En algunos caso podrían haber tenido vínculos con una facción criminal en una región en disputa, produciendo contenido para ellos en redes sociales o manteniendo relaciones sentimentales con integrantes de cárteles. En otros, los influencers lavan dinero para los cárteles o difunden información de manera similar a la de un periodista.

"A los carteles les interesa dictar la línea editorial dictar y controlar la línea editorial de las regiones en donde operan", explicó Saucedo. "Es por eso que varios influencers son atacados y amenazados con el objeto de convertirse en el canal de difusión de mensajes criminales".