A la CEBP, acusado de homicidios

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Nombra Gobierno del Estado a Héctor Edgar Mar del Ángel como el nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Gobierno destaca enfoque humanitario de Mar del Ángel

Señala la información oficial que el funcionario debe dar un trato humanitario al sensible tema de los desaparecidos, pero el exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles y exagente de la entonces Policía Estatal ha enfrentado acusaciones de haber provocado la muerte de gente cautiva bajo su custodia.

En comunicado oficial, el Gobierno del Estado califica a Mar del Ángel como un elemento con un "enfoque humanitario" que ayudará a localizar a los desaparecidos como es la prioridad: con vida. Refiere que "este nombramiento fortalece la capacidad institucional del Estado para avanzar con determinación en la búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza".

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Controversias y acusaciones previas contra Mar del Ángel

Sin embargo, Mar del Ángel fue señalado por exponer a ciudadanos inocentes al emboscar a criminales organizados cerca de la sede del SAT de Ciudad Valles, hace poco más de un lustro.

En el mismo periodo al frente de la dirección de Seguridad Pública Municipal murió en las celdas de la barandilla de la corporación a su cargo Juan José Saavedra Meléndez, un comerciante, tras ser tratado de manera indigna

y abusiva.

De allá mismo es una acusación de allanamiento de morada y abuso de autoridad.

En 2011, en Cerritos, también enfrentó un proceso judicial tras la muerte del joven de 21 años, Ángel Javier Rodríguez González.

Fue titular de la policía de Soledad de Graciano Sánchez de marzo de 2022 a abril de 2024, en donde también enfrentó controversias por su actuación laboral.

Entre las denuncias más recientes en su contra destaca que en 2024 fue señalado por presunto abuso de autoridad, lesiones y hasta robo, por habitantes de Nuevo Tampaón, municipio de Tamuín.