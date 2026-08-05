Finanzas "olvida" los contratos mundialistas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pese a que en junio pasado, la Secretaría de Finanzas proporcionó información sobre el monto de los contratos de los servicios de difusión de los juegos del Mundial transmitidos por el gobierno estatal, la dependencia dijo desconocer del asunto en una respuesta a una solicitud de información emitida semanas después.

Secretaría de Finanzas y contratos de transmisión

El 16 de junio, Pulso reveló cuatro facturas de las empresas Grupo Manufacturero Unido del Valle, S.A. de C.V. y Tracción en Publicidad SA de CV, que suman 67.8 millones de pesos relacionadas con un contrato emitido por el Instituto Potosino del Deporte (Inpode) por los servicios de transmisión de los partidos mundialistas y eventos relacionados.

Las operaciones fueron confirmadas por el registro de facturas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contradicciones en la información oficial

Al día siguiente, la Sefin emitió un boletín en el que señaló que el pago fue de 34.4 millones de pesos. Además de esa información, la dependencia presentó otros datos de los contratos.

La dependencia identificó a la empresa Grupo Manufacturero Unido del Valle, S.A. de C.V como autorizada por Televisa para comercializar los derechos de transmisión televisiva.

"La Secretaría de Finanzas explicó que la adquisición de los derechos de transmisión forma parte de una política pública orientada al impulso del deporte, la integración social, la convivencia familiar y el aprovechamiento de eventos internacionales de alto impacto para fortalecer el tejido social y promover la participación ciudadana", señaló el boletín.

El 22 de junio, se realizó vía la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de información, que quedó registrada bajo el expediente 240470526000086 en donde se solicitaba, copias de los contratos mencionados y las facturas de los pagos de los mismos.

Y pese a que semanas antes la dependencia ofreció información sobre esos documentos, ahora respondió que el manejo de esa información no era su facultad y que "por tal motivo no le resulta competencia a este sujeto obligado conocer del tema señalado en la solicitud de información".

En su lugar, remitió a la Oficialía Mayor como la instancia que podría atender la solicitud.