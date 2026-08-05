En cateos, asegura FGR dos refinerías clandestinas en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En distintas entidades, la Fiscalía General de la República detectó y aseguró cuatro refinerías clandestinas, dos de ellas en San Luis Potosí, en donde mediante cateos en las instalaciones aseguró más de 600 mil litros de petrolífero, tanques y demás accesorios utilizados en el refinamiento del combustible.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística,

En la capital potosina, el agente del Ministerio Público Federal recibió diversos reportes en los que se advirtió la existencia de una instalación tipo nave, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

Las autoridades federales dieron cumplimiento a una orden de cateo, donde aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, así como otros objetos y el inmueble.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

Asimismo, en la comunidad Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes, fue asegurado un predio que posiblemente era utilizado para realizar actividades relacionadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al aseguramiento de 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, se denunció la existencia de una instalación utilizada probablemente para procesamiento de combustibles.

Durante el cateo, donde las autoridades también aseguraron el inmueble, localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Finalmente, también se recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo se logró el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.

Mediante un boletín de prensa, la FGR consideró que estas acciones reflejan el compromiso permanente de combatir los delitos en materia de hidrocarburos en sus diferentes modalidades, mediante una estrategia basada en inteligencia proactiva, investigaciones sólidas y profesionales.

Indicó que las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades, debilitando sus capacidades operativas, financieras y logísticas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica del país y salvaguardar la seguridad de la población.