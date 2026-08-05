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Impugnación enfurece a Sara Rocha

El Congreso de San Luis Potosí tiene cinco días para responder al requerimiento de la Suprema Corte tras recibir la notificación.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Impugnación enfurece a Sara Rocha
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      "Que el Gobierno federal se dedique a trabajar y deje de andar molestando a los gobiernos locales", respondió la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, tras la admisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y el partido Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí.

      SCJN admite acciones de inconstitucionalidad contra reforma electoral

      La legisladora local por el PRI confirmó que el Congreso ya recibió una de las notificaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e indicó que el documento apenas fue recibido y que el área jurídica revisará su contenido antes de fijar una postura.

      Al ser cuestionada sobre la participación del Ejecutivo federal en la impugnación, Rocha Medina sostuvo que el Gobierno de México debe concentrarse en atender el abasto de medicamentos, la seguridad pública y la violencia contra las mujeres, en lugar de intervenir en asuntos de los gobiernos estatales.

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      Congreso de San Luis Potosí analiza notificación y plazos legales

      La también dirigente estatal del Revolucionario Institucional informó que el Legislativo dispone de cinco días para responder al emplazamiento de la Suprema Corte. Sin embargo, Rocha Medina dijo que todavía no conoce con precisión los alcances del requerimiento y que dará más información una vez que concluya la revisión jurídica.

      La SCJN admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí y requirió informes oficiales a los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales.

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