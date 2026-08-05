CDC vincula brote de cyclospora a lechuga en 15 estados

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NUEVA YORK (AP) — Funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron el miércoles que se han vinculado casos de una enfermedad parasitaria en 15 estados con lechuga.

Brotes cyclospora en 15 estados y acciones oficiales

Este año se han reportado casos de cyclospora en al menos 47 estados, y los investigadores han seguido indagando cuántos podrían estar relacionados con una fuente común contaminada.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que el número de estados vinculados al brote había aumentado de nueve a 15. Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Nueva Hampshire y Carolina del Norte se sumaron a una lista que antes incluía a Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Penilvania y Virginia Occidental.

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Los investigadores inicialmente centraron su atención en la lechuga servida en Taco Bell. Posteriormente, funcionarios federales dijeron que se están enfocando en Taylor Farms como la fuente de la lechuga en el brote, y la empresa ha retirado del mercado lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

Dificultades en la investigación y contexto epidemiológico

Hay varias razones por las que los brotes de cyclospora pueden ser difíciles de investigar y contener, dijo el doctor Juan Luis Marquez, director médico de los departamentos de salud de los condados Washtenaw y Livingston en Michigan.

Marquez, profesor adjunto de salud pública en la Universidad de Michigan, explicó que pueden pasar semanas entre el momento en que alguien se expone al parásito y cuando presenta síntomas; que es más difícil analizar el parásito en los laboratorios; y que entrevistar a todas las personas enfermas e identificar con claridad exposiciones comunes requiere mucho trabajo.

Además, "ha habido recortes de personal en todos los niveles de la salud pública —federal, local, estatal—, por lo que en general hay menos recursos y capacidad disponibles", señaló Marquez en un comunicado.

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea "con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los CDC. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera con el calor, infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por otros gérmenes, incluidos la salmonela y la E. coli. Muchos casos de ciclosporiasis nunca se vinculan con un alimento específico u otra fuente.

El peor año en Estados Unidos en cuanto a infecciones fue 2019, cuando se reportaron alrededor de 4,700 casos en todo el país. Este año ha superado con creces esa cifra. Tan sólo Michigan ha reportado más de 12 mil, incluidas dos muertes. Al sumar los otros estados que han reportado casos, el total nacional supera los 25 mil.

La Administración de Alimentos y Medicamento de Estados Unidos dice que está siguiendo cinco brotes separados de cyclospora que están en curso. El brote en 15 estados es, por mucho, el más grande. No se ha vinculado ningún producto con los otros brotes, incluido uno que ha enfermado a 115 personas.