logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Caso Dafne Zapata: Anuncian marchas en distintas zonas de país

Las movilizaciones se convocan en Ciudad Madero, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez con apoyo de familiares.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 05:27 p.m.
A
Caso Dafne Zapata: Anuncian marchas en distintas zonas de país
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VICTORIA, Tamps., agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Alejandra Quintos informó que el jueves 6 de agosto se realizarán tres marchas en diferentes zonas del país para exigir justicia por su hija Dafne Zapata Quintos: En Ciudad Madero, Tamaulipas; en Monterrey, Nuevo León; y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

      Convocatoria y detalles de las marchas

      "Que arresten a todos los implicados, ya basta de encubrir a los culpables del feminicidio de Dafne, no quieran tapar el sol con un dedo, ¡Exigimos justicia!", expresó Alejandra Quintos.

      Para la zona sur de Tamaulipas, la señora detalló que la cita es el jueves 6 de agosto a las 18:00 horas frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De ahí van a partir hasta la Academia Militarizada Doenitz, con la sugerencia de llevar agua, gorra, pancartas y vestir de blanco.

      "Ciudad Madero, Tampico y Altamira, es momento de alzar la voz; que todo el sur de Tamaulipas se una para exigir que este crimen no quede impune y que se haga justicia", indica la convocatoria que se difunde en redes sociales.

      Marchas en Chiapas y Nuevo León

      En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la concentración está programada a las 16:00 horas en la Diana Cazadora, de donde saldrá una marcha pacífica hasta el parque central.

      Los organizadores piden que los asistentes lleven playera negra o morada, agua, gorra y pancartas.

      "Desde Chiapas exigimos justicia para Dafne", les el mensaje que lanzan.

      En el caso de Monterrey, Nuevo León, invitan a los ciudadanos a reunirse a las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes (Macroplaza), "marcha por Dafne, Monterrey exige justicia".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caso Dafne Zapata: Anuncian marchas en distintas zonas de país
      Caso Dafne Zapata: Anuncian marchas en distintas zonas de país

      Caso Dafne Zapata: Anuncian marchas en distintas zonas de país

      SLP

      El Universal

      Las movilizaciones se convocan en Ciudad Madero, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez con apoyo de familiares.

      Alista SEP acuerdo para regular uso de celulares en escuelas
      Alista SEP acuerdo para regular uso de celulares en escuelas

      Alista SEP acuerdo para regular uso de celulares en escuelas

      SLP

      El Universal

      Anunció foros estatales para discutir el impacto de las tecnologías digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes

      Preparan ley para regular las zonas metropolitanas del país
      Preparan ley para regular las zonas metropolitanas del país

      Preparan ley para regular las zonas metropolitanas del país

      SLP

      Pulso Online

      La iniciativa plantearía nuevas reglas de coordinación y financiamiento aplicables a San Luis Potosí

      Confirman casos de diarrea explosiva en Jalisco; suman 33 en México
      Confirman casos de diarrea explosiva en Jalisco; suman 33 en México

      Confirman casos de "diarrea explosiva" en Jalisco; suman 33 en México

      SLP

      El Universal

      Salud informó que fueron importados de Estados Unidos y Canadá