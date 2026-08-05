Layda Sansores viaja a Madrid en primera clase y genera debate

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue captada en un vuelo con destino a Madrid, España, presuntamente en primera clase.

Críticas de Morena sobre viajes en primera clase

El usuario de X, Vampipe, compartió a través de dicha red social tres fotografías en las cuales aparece la mandataria estatal.

Además, recordó las palabras que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, comentó, en conferencia de prensa, acerca de que las gobernadores y los gobernadores no deben viajar en primera clase.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Oye, Ariadna Montiel, dijiste que está mal que los gobernantes vayan en primera clase... Ahí te va Layda Sansores en primera clase en el AM-21, para que la regañes en unas 10 horas", comentó el usuario.

Reacciones y postura oficial

Agregó, que "nadie pela" el discurso y la política de austeridad, adoptada a lo largo de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que repite la mandataria federal, Claudia Sheinbaum.

Al momento, Layda Sansores o Morena se han pronunciado al respecto.