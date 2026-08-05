EU retira visas por "turismo de parto"

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CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos está cumpliendo la amenaza de cancelar las visas de turistas a personas que viven en la zona de la frontera, cuyos hijos nacieron en aquel país, lo que las autoridades estadounidenses consideran "turismo de parto" y los señalan de ser una "carga pública".

Los principales argumentos son tener adeudos hospitalarios o no contar con un tutor en Estados Unidos para los menores que nacieron y estudian en ese país.

En los últimos tres meses estos casos se han multiplicado entre habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas.

Uno de ellos es el de Rosa Delia Alcalá, de Reynosa, Tamaulipas, a quien retiraron la visa el 7 de mayo, cuando intentaba cruzar para dejar a sus hijos en una escuela del Valle de Texas.

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El motivo: un adeudo de 2 mil 300 dólares en un hospital de McAllen, Texas, por el nacimiento de su segundo hijo. Las autoridades migratorias le advirtieron que el retiro de visa también aplica a su esposo.

"Hace ocho años nació mi hijo, pagamos 800 dólares de estudios médicos previos y en total, por el parto, teníamos que pagar casi 8 mil dólares que fuimos dando en pagos, pero luego dejamos ese adeudo, que sí pensamos pagar", explica la mujer.

Reconoce que, con el paso del tiempo, dejaron en el olvido la deuda y se concentraron en sus dos hijos, que iniciarían su educación en el Valle de Texas.

En Ciudad Juárez, Alma teme que en cualquier momento también le retiren el documento.

En entrevista cuenta que hace 26 y 22 años nacieron sus hijas en El Paso, Texas, y aunque en ambos casos pagó la totalidad del servicio médico en Estados Unidos, ahora ella está en la incertidumbre.

"En grupos de Facebook se están reportando casos de que les retiran la visa por eso y ya uno, por precaución, pues busca pasar cuando es muy necesario", explica Alma, quien prefiere omitir su nombre completo.

"La decisión de que nacieran allá fue más por beneficio de ellas, de un mejor futuro, pero no para nosotros como padres aprovecharlo. Pagamos los partos, pero vemos que aunque esté pagado el servicio aun así están retirando la visa", señala.

Entre las familias que viven en las ciudades de la frontera norte es una práctica común que sus hijos nazcan en el país vecino.

De acuerdo con datos oficiales, desde junio de 2026 el gobierno de EU intensificó el retiro.