Ataca EU a Irán tras derribo de un helicóptero

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DUBÁI, EAU.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el martes que atacaron a Irán tras la caída de un helicóptero del ejército cerca del estrecho de Ormuz , que el presidente Donald Trump atribuyó a la República Islámica. Teherán se comprometió a un respondedor.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques eran "una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada". Medios estatales iraníes informaron que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial que Irán prácticamente ha cerrado durante la guerra, y posteriormente dijeron que la ola de ataques estadounidenses en el sur había "cesado".

Previamente, en una publicación en redes sociales, Trump señaló que Teherán había derribado la aeronave mientras patrullaba el estrecho, y declaró que Estados Unidos "debe, por necesidad, responder a este ataque".

Por su parte, el principal diplomático iraní dijo que las fuerzas militares extranjeras cerca del territorio del país "están en riesgo constante", y más tarde se comprometió a que los nuevos ataques estadounidenses no quedarían sin respuesta.

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Las fuerzas iraníes "no dejarán impune ningún ataque ni amenaza", advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la red social X. "Váyanse de nuestra región si quieren estar a salvo".

El derribo del helicóptero y los ataques resultantes por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos pusieron aún más tensión sobre el alto el fuego de dos meses, un día después de que Irán e Israel intercambiaran ataques por primera vez desde que entró en vigor la frágil tregua. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades antiaéreas del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha generado incrementos en el precio de los energéticos en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.