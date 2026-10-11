logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Atacan aeropuerto de Riad; 12 víctimas

Por AP

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Atacan aeropuerto de Riad; 12 víctimas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Cairo, Egipto.- El ataque más reciente contra el aeropuerto internacional de la capital de Arabia Saudita dejó 12 muertos y más de 300 heridos, informaron autoridades de aviación civil el domingo. Una coalición encabezada por Arabia Saudita culpó a los hutíes de Yemen por el ataque.

      Se trató del ataque más mortífero en cualquier país árabe del golfo Pérsico desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyos frentes se han expandido para incluir el reciente aumento de los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita.

      Un misil impactó un complejo del Aeropuerto Internacional Rey Jalid que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales, dijo un funcionario regional, quien habló con condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar a los medios.

      El comunicado saudí señaló que entre los muertos había cuatro saudíes, así como dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Indicó que los heridos estaban siendo atendidos en varios hospitales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se prevé que el ataque —el más reciente de varios en la última semana contra el aeropuerto— incremente la presión saudí sobre sus aliados, incluido Estados Unidos, para que le proporcione apoyo militar al reino.

      Poco después del ataque del sábado por la tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba evaluando si Estados Unidos debería sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes hutíes de Yemen. "Podríamos hacerlo. Vamos a analizarlo", dijo. "Acabamos de enterarnos del ataque reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido".

      La coalición encabezada por los saudíes que combate a los hutíes los culpó del ataque, calificándolo de "crimen de guerra" y prometiendo una respuesta firme. El aeropuerto no tiene instalaciones militares.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como océano Trump
      Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como océano Trump

      Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como "océano Trump"

      SLP

      EFE

      El presidente también ordenó cambiar el nombre del Golfo de México y el lago Ontario, y propuso renombrar el estado de Nuevo México.

      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso
      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso

      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso

      SLP

      AP

      La OMS señala que aún no se confirma la causa de la muerte de la trabajadora en Rusia.

      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos
      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos

      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos

      SLP

      AP

      Desde el 1 de octubre, cientos de miles de inmigrantes legales perdieron Medicaid, afectando a refugiados y víctimas de trata.

      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados
      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados

      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados

      SLP

      El Universal

      El director Zoé Robledo destaca la importancia del diálogo y respeto durante la consulta salarial en el IMSS.