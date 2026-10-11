Atacan aeropuerto de Riad; 12 víctimas

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El Cairo, Egipto.- El ataque más reciente contra el aeropuerto internacional de la capital de Arabia Saudita dejó 12 muertos y más de 300 heridos, informaron autoridades de aviación civil el domingo. Una coalición encabezada por Arabia Saudita culpó a los hutíes de Yemen por el ataque.

Se trató del ataque más mortífero en cualquier país árabe del golfo Pérsico desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyos frentes se han expandido para incluir el reciente aumento de los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita.

Un misil impactó un complejo del Aeropuerto Internacional Rey Jalid que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales, dijo un funcionario regional, quien habló con condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar a los medios.

El comunicado saudí señaló que entre los muertos había cuatro saudíes, así como dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Indicó que los heridos estaban siendo atendidos en varios hospitales.

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Se prevé que el ataque —el más reciente de varios en la última semana contra el aeropuerto— incremente la presión saudí sobre sus aliados, incluido Estados Unidos, para que le proporcione apoyo militar al reino.

Poco después del ataque del sábado por la tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba evaluando si Estados Unidos debería sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes hutíes de Yemen. "Podríamos hacerlo. Vamos a analizarlo", dijo. "Acabamos de enterarnos del ataque reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido".

La coalición encabezada por los saudíes que combate a los hutíes los culpó del ataque, calificándolo de "crimen de guerra" y prometiendo una respuesta firme. El aeropuerto no tiene instalaciones militares.