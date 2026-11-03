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Ataque a policías en campaña contra la polio en Pakistán

Milicianos secuestraron cuatro trabajadores de salud en Tank, otro distrito de Khyber Pakhtunkhwa.

Por AP

Noviembre 03, 2026 09:09 a.m.
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Ataque a policías en campaña contra la polio en Pakistán
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      PESHAWAR, Pakistán (AP) — Hombres armados abrieron fuego desde una motocicleta en marcha y mataron a dos agentes de policía asignados a proteger a trabajadores contra la polio durante una campaña de vacunación puerta a puerta en el noroeste de Pakistán el martes, informaron funcionarios.

      Ataque a policías en campaña contra la polio en Pakistán

      El tiroteo en Mohmand, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, también dejó herido a un tercer agente. Los agentes de policía se dirigían a una aldea cercana para escoltar a los equipos de vacunación cuando fueron atacados a tiros, indicó el agente de policía Ayaz Khan.

      Los atacantes huyeron del lugar. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

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      Milicianos secuestran trabajadores contra la polio en Khyber Pakhtunkhwa

      Los talibanes paquistaníes y otros grupos milicianos atacan con regularidad las campañas contra la polio y a la policía que protege a los trabajadores de salud, al afirmar falsamente que las campañas de vacunación contra la polio forman parte de una conspiración occidental para esterilizar a los niños.

      En Islamabad, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, tachó el ataque de "intolerable" y ofreció sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos, que dijo trabajaban por un futuro más saludable para el país.

      En otro incidente, supuestos milicianos secuestraron el día anterior a cuatro trabajadores contra la polio en Tank, otro distrito de Khyber Pakhtunkhwa, según un comunicado del gobernador provincial Faisal Karim Kundi. El gobernador condenó los secuestros e instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la liberación segura de los trabajadores lo antes posible.

      Pakistán inició una campaña nacional el lunes para vacunar a 24 millones de niños contra la polio como parte de los esfuerzos por erradicar la enfermedad. Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos países donde el poliovirus natural es endémico, según la Organización Mundial de la Salud.

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