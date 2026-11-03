Netanyahu urge a Trump a atacar Irán tras elecciones en EEUU

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Estados Unidos llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, dijo el lunes un funcionario estadounidense, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato en la nación norteamericana.

EEUU realiza ataques defensivos en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exhortó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a llevar a cabo otra ola de ataques contra Irán, dijeron funcionarios regionales en Oriente Medio a The Associated Press.

Irán indicó el lunes que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones con Estados Unidos. Los rebeldes hutíes de Yemen acusaron a Arabia Saudí de atacar un puerto marítimo.

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Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

EEUU ataca objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, dice funcionario

Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló a condición de guardar anonimato, dijo que Estados Unidos llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. El lunes dijo que se realizaron ataques contra "iraníes que usaban misiles tierra-aire contra activos estadounidenses".

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm.

Los ataques, que parecían ser limitados en lugar de un retorno total a las hostilidades, ocurrieron en vísperas de cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos . Trump había dicho previamente que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato.

La impopular guerra con Irán y el impacto resultante en los precios de la gasolina en Estados Unidos y otras partes de la economía han sido una vulnerabilidad para los republicanos mientras intentan mantener el control del Congreso.

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo a reporteros más temprano el lunes que acababa de hablar con Trump sobre las conversaciones con Irán y afirmó que "el presidente y yo nos sentimos bastante bien sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado".

Netanyahu presiona por nuevos ataques contra Irán

Netanyahu está presionando para efectuar otra ola de ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, según dos funcionarios regionales y una tercera persona al tanto del asunto.

En ocasiones Trump ha amenazado con efectuar ataques, y a la vez impulsa alcanzar un acuerdo con Irán.

Los dos funcionarios indicaron que las gestiones diplomáticas han logrado avances. Ambos dijeron que los mediadores están tratando de impulsar un marco para que Irán cese sus ataques en el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante su bloqueo de los puertos iraníes.

Señalaron que se prevén más conversaciones esta semana. Los dos funcionarios declararon a condición de guardar anonimato porque hablaron sobre informes secretos que habían recibido de funcionarios estadounidenses y un funcionario israelí.

Netanyahu presionó para que se reanuden los ataques durante una llamada el fin de semana con Trump, quien no se comprometió a actuar militarmente, según una persona que fue informada sobre la llamada.

Otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio han advertido que no hay que reanudar los ataques, porque consideran que ello desestabilizaría la región, señaló un tercer funcionario regional.

El gobierno israelí no hizo comentarios por el momento. La Casa Blanca no respondió directamente a preguntas sobre la conversación de Netanyahu y Trump sobre posibles nuevos ataques durante la llamada del fin de semana.

El plan de dos días de Irán para reabrir Ormuz y reanudar el diálogo nuclear

Irán dijo que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones con Estados Unidos si Washington cumple sus exigencias.

Irán había dicho antes que el plan podría implementarse en el plazo de una semana si Estados Unidos cumplía siete condiciones, incluido el levantar su bloqueo de los puertos iraníes. El gobierno iraní dice ahora que los barcos que atraviesen el estrecho reabierto tendrían que seguir una ruta acordada por Irán y Omán. Por separado, funcionarios iraníes han señalado que las autoridades estadounidenses deben levantar las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y aceptar un alto el fuego que incluiría a Líbano.

El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, declaró que el plan seguía siendo la base de las negociaciones con Washington a través de mediadores, pese al plazo de implementación más corto. "Esto demuestra una vez más el enfoque de buena fe de Irán", añadió.

Un buque es alcanzado por un proyectil al cruzar el estrecho

Un buque que transitaba por el estrecho fue alcanzado por un "proyectil desconocido" que dejó un agujero en la embarcación, informó el lunes el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. Se informó que todos los tripulantes estaban a salvo, indicó la agencia.

Irán ha reivindicado ataques contra navíos que, según dice, tomaron rutas no autorizadas, mientras que otros buques, según se ha informado, se han topado con minas colocadas por la República Islámica en los primeros días de la guerra. Las fuerzas armadas estadounidenses niegan las afirmaciones sobre minas navales, y dicen que sus efectivos han retirado las minas de todas las rutas reconocidas internacionalmente.

Reportan explosiones en Yemen mientras más personas huyen de los combates

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, acusaron el lunes a Arabia Saudí de atacar un puerto a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, lo que había desatado incendios en barcos. Antes, el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó que explosivos impactaron un concurrido mercado en el suroeste de Yemen, donde mataron a siete personas, entre ellas cinco menores de edad. Otras ocho personas resultaron heridas, incluidos cinco menores, dijo el portavoz del ministerio, Anees al-Asbah.

Las autoridades saudíes no hicieron comentarios por el momento. La AP no pudo verificar de manera independiente las dos afirmaciones.

Los hutíes han reivindicado ataques recientes contra Arabia Saudí, diciendo que agredieron un aeropuerto y aviones de transporte militar.

El ejército yemení —-respaldado por el gobierno saudí— indicó que un misil hutí impactó un centro médico en el distrito de Madaribah, en la provincia de Lahij, que está cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. En el ataque murieron al menos cinco personas, entre ellas tres miembros del personal médico, y otras 15 resultaron heridas, incluidos siete trabajadores médicos, según el Ministerio de Derechos Humanos.

Otro ataque hutí contra un mercado público en la aldea de Aqroudh, en Lahij, dejó 26 víctimas, entre muertos y heridos, señaló el ministerio, sin proporcionar un desglose.

Los ataques más recientes forman parte de las batallas continuas de los hutíes con las fuerzas militares yemeníes y sus aliados, las cuales han agravado una situación humanitaria ya desesperada y han provocado que muchas personas huyan.

China despachará un enviado especial a Irán y al golfo Pérsico

El gobierno chino anunció el lunes que planea mandar a un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudí a principios o a mediados de noviembre. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a los periodistas que el enviado se enfocaría en aliviar las tensiones y promover la estabilidad regional.

La medida llega en un momento en que China procura ampliar su influencia en la región, de la que depende para obtener gran parte de su petróleo.

Algunas fuerzas israelíes se retiran de Hebrón

El ejército israelí informó el lunes que concluyó una operación en Hebrón, en el territorio palestino de Cisjordania, que comenzó el mes pasado después de que dos palestinos mataran a dos soldados israelíes. Dijo que demolió las residencias de los atacantes y confiscó armas y vehículos ilegales.

La operación, centrada en el área donde tuvo lugar el tiroteo, obligó a cientos de palestinos a desplazarse. Comenzaron a regresar el lunes mientras algunas fuerzas israelíes se retiraban de una de las ciudades de mayor tensión en el territorio. En Deir Bahha, algunos residentes encontraron que sus casas habían sido dañadas en redadas militares.