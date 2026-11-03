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WASHINGTON (AP) — A menos de 24 horas para que abran las urnas en todo Estados Unidos, los demócratas luchaban el lunes por mantener su enfoque en la economía y dejar atrás las disputas al interior del partido en Michigan, mientras que el presidente Donald Trump promovió sus proyectos de construcción en Washington y se refirió a sus adversarios como radicales peligrosos.

Trump ofrece discurso final en Washington antes de elecciones

Los dos principales partidos del país cerraron campañas con mensajes contrapuestos mientras se disputan el control del Congreso y varias gubernaturas. El resultado podría reconfigurar los últimos dos años de Trump en la Casa Blanca y, por lo tanto, su nivel de autoridad.

En tanto, la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno federal para apartar miles de boletas por vía postal en California, mientras el presidente planteaba la posibilidad de un fraude electoral en Alaska.

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La votación anticipada se disparó en comparación con 2022. Hasta el lunes se habían emitido más de 57 millones de papeletas en 47 estados y la capital del país, en comparación con poco menos de 44,5 millones en 49 estados y Washington, D.C. hace cuatro años.

En general, los demócratas expresaron un optimismo abrumador sobre las posibilidades de su partido en los comicios del martes, mientras que Trump —quien ha tenido dificultades para controlar el alza de los precios mientras continúa la guerra en Irán— reconoció que las elecciones podrían no arrojar los mejores resultados para él o su partido.

"Por alguna razón, el presidente en funciones no gana las elecciones de mitad de mandato, pero le dimos nuestro mejor esfuerzo", dijo Trump durante un discurso desde el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, donde tocó a detalle aspectos como el césped nuevo, tuberías oxidadas y algas. "Tenemos muchos grandes planes para Washington, y podría hablar (más) del país, pero no tienen suficiente tiempo para eso".

El evento desde el complejo de monumentos National Mall marcó las últimas declaraciones públicas de Trump antes de la jornada electoral. El presidente también tenía previsto participar en nueve mítines telefónicos con candidatos republicanos.

Demócratas intensifican campaña económica en estados clave

Los demócratas, por su parte, pasaron la víspera electoral impulsando su mensaje económico en lugares como Iowa, Ohio, Kansas y Texas —estados republicanos que se han convertido en un frente fundamental para los comicios, tomando en consideración la baja popularidad de Trump. En el centro-norte del país, sin embargo, el Partido Demócrata trabajaba para contener las repercusiones de una complicada disputa interna un día después de que la representante Haley Stevens sorprendió a su partido al otorgar su apoyo a Mike Rogers, rival republicano del candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed.

El-Sayed no mencionó la controversia durante su evento del lunes en la Universidad de Eastern Michigan. Al preguntarle sobre qué les diría a los simpatizantes inquietos por el impacto del respaldo de Stevens en la contienda, el mensaje de El-Sayed fue simple: "Vayan a votar".

Votantes se preocupan por la economía; Trump por las renovaciones

Trump repitió sus afirmaciones falsas de que el proyecto del estanque reflectante fue objeto de actos vandálicos. El Departamento de Justicia, sin embargo, ha reconocido ante la corte que el nuevo revestimiento azul que ordenó instalar en la superficie del estanque se desprendió debido a la prisa en los trabajos de restauración.

El mandatario habló poco sobre la economía nacional, el tema de mayor preocupación entre los votantes, insistiendo en que era "estupenda".

"Nuestro país está de maravilla. Creo que nunca hemos estado mejor", declaró Trump. "Tuvimos un gran primer mandato en términos de la economía. Tuvimos la mejor presidencia de la historia. Tuvimos la economía más exitosa".

Sólo el 17% de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión del republicano en lo referente al costo de vida, según una encuesta reciente de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Apenas el 26% se expresó a favor de su manejo de la economía en general, un nuevo mínimo.

El presidente dedicó la mayor parte de sus comentarios a la renovación del estanque reflectante, discutiendo los desafíos de retirar las algas e instalar césped nuevo, entre otras cosas. También promovió sus nuevos proyectos de construcción en el área de Washington, incluido un campo de golf y un "malecón" entre el Monumento a Lincoln y el río Potomac.

"Es un gran concepto arquitectónico, simple y hermoso y de piedra blanca", destacó.

Las elecciones fueron prácticamente una idea secundaria en su discurso. Sin embargo, tomó unos instantes para calificar a sus rivales políticos de extremistas, afirmando que los demócratas habían "nominado a la lista de candidatos más extrema y peligrosa en la historia de Estados Unidos".

El mensaje del presidente en la recta final de la campaña también fue ajeno a las preocupaciones de los votantes por el alto costo de vida. Ha calificado la asequibilidad como una "farsa" además de elogiar en repetidas ocasiones aspectos físicos de los candidatos del Partido Republicano.

El vicepresidente JD Vance se apegó más al mensaje del partido durante su evento del lunes en Rome, Nueva York. Destacó las medidas que implementó Trump para eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extra y reforzar la frontera, al tiempo que calificó a los demócratas de "lunáticos" que desprecian a los votantes estadounidenses.

Michigan enfrenta fractura interna en campaña demócrata

Los candidatos demócratas trabajaban para capitalizar el descontento generalizado con relación a los altos precios, las repercusiones de la guerra contra Irán y las tendencias históricas que suelen favorecer al partido que no está en el poder en las elecciones de medio mandato.

En lugares como Iowa, donde los votantes no han elegido a un gobernador demócrata en dos décadas, el demócrata Rob Sand le pidió a los voluntarios que iban de puerta en puerta que ayudaran a romper esa racha.

"Llegó la hora", subrayó Sand, quien se enfrenta al republicano Zach Lahn. "Tenemos 30 y tantas horas para cambiar el rumbo del estado de Iowa".

Se presentó junto al gobernador de Kentucky, Andy Beshear —considerado un posible candidato presidencial en 2028—, quien hizo mención de sus propias contiendas como ejemplo de que un demócrata se puede imponer a candidatos respaldados por Trump en estados como Iowa y el suyo.

En Virginia, la demócrata Shannon Taylor, una fiscal que busca desbancar al representante republicano Rob Wittman, dijo que los votantes están ansiosos y exigen cambios.

"La gente está enojada, y la gente quiere ver un cambio", declaró Taylor, quien ha hecho campaña con una plataforma anticorrupción y se ha enfocado en el costo de vida.

Los demócratas en Michigan —un estado clave en sus esfuerzos por recuperar la mayoría en el Senado— trataban de mantener unida su coalición después de la sorpresa del domingo, cuando Stevens anunció su apoyo al candidato republicano en lugar del nominado de su partido, apareciendo en un servicio religioso junto a Rogers.

Stevens —quien perdió en las primarias frente a Abdul El-Sayed— es una firme partidaria de Israel, mientras que El-Sayed es un férreo crítico de esa nación. También ha sido criticado por comentarios anteriores sobre el ataque a una sinagoga en Michigan y por presentarse junto al controvertido streamer Hasan Piker.

El-Sayed trató de ignorar la controversia el lunes, limitándose a alentar a sus simpatizantes a que vayan a votar.

"Sólo hay una cosa que podemos hacer para controlar el resultado", dijo en un evento junto a la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren y sus abuelos, quienes saludaron a la multitud.

Con más de 2,3 millones votos emitidos en Michigan, la pregunta es si el drama político será de importancia entre quienes aún no sufragan. Casi 4,5 millones de personas votaron en las elecciones legislativas de 2022. El periodo regular de votación presencial anticipada en el estado terminó el domingo, y las urnas reabren en todo el estado el martes.

"Bueno, alrededor de la mitad de la gente ya votó", dijo Lori Goldman, una experimentada organizadora demócrata en el condado de Oakland, un bastión del partido cerca de Detroit. "Pero para el resto, podría importar muchísimo".