Inundaciones en suroeste de EE.UU. dejan daños y evacuaciones

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Los cielos se estaban despejando, pero el riesgo de inundaciones persistía en partes del suroeste de Estados Unidos después de que potentes aguaceros enviaran enormes cantidades de agua sobre el paisaje normalmente seco, obligando a cientos a evacuar y manteniendo ocupados a los equipos de rescate en aguas rápidas.

Las autoridades dijeron que las labores de limpieza y reparación podrían tardar semanas. Una persona murió en las crecidas y la policía sospecha que una segunda muerte estuvo relacionada con el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el lunes que aún eran posibles aguaceros aislados en toda la región de las Cuatro Esquinas —donde se unen Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah—, mientras el fenómeno alimentado por el calentamiento de las aguas del Pacífico conocido como El Niño altera los patrones meteorológicos.

Los daños fueron generalizados en Pagosa Springs, Colorado, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Las autoridades temían que el río San Juan que lo atraviesa superara un nivel que casi arrasó el pueblo en 1911. El río alcanzó 16,81 pies (5,1 metros ) el domingo —un pie por debajo del nivel histórico—, inundando las calles del centro antes de bajar el lunes, informó el servicio meteorológico.

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Una casa entera fue levantada de sus cimientos y flotó río abajo antes de estrellarse contra un puente peatonal. Una sección de un puente para vehículo al oeste del pueblo se desmoronó bajo las embravecidas aguas, dijo Vicki Shaffer, portavoz de la policía del condado Archuleta.

Decenas de personas fueron rescatadas en toda la región, incluidas algunas en helicóptero. Shaffer dijo que los socorristas estaban buscando a personas que podrían estar varadas.

"Eso continuará, igual que la semana pasada, hasta que estemos seguros de que todos los que quedaron atrapados por las aguas de la inundación han sido rescatados", dijo.

El Departamento de Transporte de Colorado reabrió varios puentes y carreteras cerrados a última hora del lunes. Shaffer dijo que las órdenes de evacuación siguen vigentes, aunque no estaba segura de cuántas personas se vieron afectadas.

Las autoridades del pueblo acababan de levantar una orden de evacuación por una tormenta anterior, sólo para volver a imponerla el sábado.

Más de 20 billones de galones de lluvia han caído sobre los estados de las Cuatro Esquinas y Nevada en las últimas dos semanas, según cálculos del ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Ryan Maue.

Mientras se acercaba el Día de las Elecciones, las autoridades en Colorado y Utah establecieron planes alternativos de votación para los residentes evacuados o varados.

Utah dijo el lunes que a los residentes del muy afectado condado San Juan se les permitirá votar electrónicamente porque algunos de ellos podrían no poder llegar a los centros de votación.

Más ríos suben, obligando a evacuaciones

Se ordenaron evacuaciones a lo largo del río San Juan en Nuevo México, donde las autoridades advirtieron que aún seguía subiendo y podría alcanzar su punto máximo entre el martes y el miércoles. El pueblo de Chama Nuevo México, también fue evacuado y quedó incomunicado por cierres de carreteras.

Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares a lo largo del río Animas, en el suroeste de Colorado, donde el jefe de policía de Durango, Brice Current, dijo que las autoridades estaban verificando el lunes el estado de las personas quepasaron las inundaciones en casa.

"Todavía hay mucha gente varada ", dijo Current.

Willow Bradner y su familia se alojan en un hotel desde que su casa en Durango se inundó este fin de semana.

"Pasamos de ´vamos a estar a salvo´ a ´preparen una mochila de emergencia´ en 45 minutos", recordó. Su sótano ahora está lleno de agua, con la casa rodeada por más de 2 pies (60 centímetros) de lodo.

El lunes, Greg Ewing estaba entre unos 200 miembros de la comunidad que usaron palas y minicargadores para retirar el lodo en el vecindario de Bradner. "Eso es lo genial de Durango. Es una comunidad realmente fuerte. Todos se unen", dijo Ewing.

Cauces secos en Arizona se convirtieron en torrentes embravecidos

Se reportaron lluvias récord en todo Arizona, incluidos 18,5 centímetros (7,3 pulgadas) en dos días en Workman Creek, un área silvestre cerca de Phoenix.

Flagstaff acumuló 13 cm (5,15 pulgadas) en dos días, contribuyendo a su 1 de noviembre más lluvioso jamás registrado. La ciudad normalmente tiene menos de un puñado de días al año con lluvia que supere 2,5 cm (1 pulgada), dijo la meteoróloga Jennifer Tate, del Centro de Predicción Meteorológica del NWS.

"Lo que realmente me llamó la atención fue que esto no fue localizado. Fue un sistema muy amplio que trajo mucha lluvia a muchos lugares", dijo Tate.

Se vio a un hombre caer en aguas de inundación que corrían hacia un túnel de drenaje en Flagstaff, donde la lluvia cayó casi sin parar el domingo. La policía dijo que el cuerpo de Williams Singavarapu, de 73 años, de Nueva York, fue descubierto el lunes a unas 15 cuadras de donde desapareció.

Un segundo hombre fue hallado muerto el lunes en un área de drenaje, informó la policía de Flagstaff, y agregó que parecía estar relacionado con el clima, a la espera de una evaluación oficial sobre la causa de la muerte.

En el pintoresco pueblo de Sedona, las crecidas dejaron atrapadas a varias personas en sus casas, y la fuerte lluvia arrasó parte de una carretera.

Cerca, en Camp Verde, Doug Michaels estaba cocinando la cena en un parque de casas rodantes cuando vio a gente evacuando mientras el agua subía. Pudo ponerse a salvo con su esposa, su gato y objetos de valor, y elevar su remolque para ganar algo de altura. Pero dijo que a otros les fue mucho peor.

"Es devastador" , dijo . "La gente perdió sus casas. La señora ni siquiera sabe dónde está su remolque. Se fue río abajo".

También se realizaron rescates en aguas rápidas en Tucson, donde el meteorólogo del servicio meteorológico Aaron Hardin dijo que "estamos recibiendo dos o tres meses de lluvia en el lapso de un par de días".

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, emitió el lunes una declaración de emergencia en todo el estado después de haber emitido recientemente una emergencia para los condados Navajo y Coconino . Los gobernadores de Nuevo México y Colorado pidieron al presidente, Donald Trump, que declare un desastre mayor para recibir asistencia de financiamiento federal.

Amplias zonas del sur de Utah están inundadas

Ryan Benally pasó el fin de semana construyendo bermas de tierra para desviar las aguas de la inundación de la casa de sus padres en la Nación Navajo cerca de Montezuma Creek, Utah. Hasta ahora, las barreras han resistido, aunque partes de su pequeño rancho ganadero estaban bajo el agua.

Benally, profesor asistente en la Universidad Estatal de Utah, ha estado coordinando entregas de agua embotellada, botas impermeables, artículos de aseo y otros suministros a los refugios. Las familias que se quedaron en casa eran cada vez más difíciles de contactar, dijo, porque las rutas de acceso para algunos residentes remotos fueron arrasadas.

Benally dijo que sus padres, ambos sexagenarios, han vivido en el área toda su vida y nunca han visto inundaciones tan severas.

"Estas tormentas han sido una tras otra tras otra", dijo Benally . "Se está acumulando de maneras para las que la gente aquí simplemente no estaba preparada".