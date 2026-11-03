Dallas aumenta presencia policial tras tiroteos mortales en Deep Ellum

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DALLAS (AP) — Las fuerzas del orden reforzarán su presencia en un área de Dallas dedicada al entretenimiento, después de que se registraron varios tiroteos mortales en la zona durante el fin de semana, indicaron las autoridades federales el lunes, sumándose a funcionarios electos de todo el país para condenar la violencia con armas de fuego en lugares públicos populares.

Tiroteos mortales en Deep Ellum y respuesta oficial

Varios tiroteos masivos durante el fin de semana de Halloween dejaron al menos 10 muertos y decenas de heridos en distintos puntos del país. La madrugada del domingo se registraron tres balaceras en un lapso de una hora y 15 minutos en el vecindario de Deep Ellum, en Dallas, un área de recintos de música y restaurantes, con un saldo de cuatro fallecidos y 15 lesionados.

"Todos merecen la libertad de caminar por la calle, de celebrar una noche divertida durante las festividades de nuestra nación y de simplemente existir en público sin temer por su seguridad o la seguridad de sus hijos", dijo Ryan Raybould, fiscal federal del distrito norte de Texas, en una conferencia de prensa.

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Muchos de los tiroteos ocurrieron cerca de lugares concurridos en la confluencia de lo que podría ser uno de los últimos periodos de clima cálido de este año, que atrajo a grandes multitudes al aire libre en Halloween, que este año coincidió con un fin de semana.

Mientras los investigadores siguen en busca de los sospechosos y motivos de los tiroteos, se difundieron noticias de aún más violencia masiva durante el fin de semana. También se registraron dos balaceras distintas el sábado por la noche en Birmingham, Alabama, después del partido anual de fútbol americano colegial "Magic City Classic". Además, la policía en ciudades universitarias reportó tiroteos en sus distritos de ocio nocturno, donde suelen celebrarse fiestas anuales de Halloween, como en Fayetteville, Arkansas; Newark, Delaware; Bloomington, Illinois; y Bloomington, Indiana.

Impacto en la comunidad y acciones de las autoridades

Deep Ellum también registró violencia mortal a principios de este año. El jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, dijo que su departamento investiga pistas sobre los posibles sospechosos en los tiroteos de Deep Ellum, que calificó de "sin sentido" y resultado de discusiones. No se ha determinado si los tiroteos estaban relacionados.

Comeaux y Raybould estuvieron acompañados por otras personas en una conferencia de prensa para anunciar la "Operación Deep Cover", una respuesta a nivel local y federal ante la violencia por armas de fuego en Deep Ellum.

Raybould indicó que un hombre que presuntamente llevaba una máscara pasamontañas y apuntó un arma cargada en dirección a una multitud en Deep Ellum fue acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego.

La zona ya tuvo un incidente de violencia mortal a principios de este año. Dos personas murieron apuñaladas fuera de un club nocturno en febrero, y un guardia de seguridad murió de un disparo mientras trataba de separar una pelea dentro de un club nocturno en mayo. Entre los tiroteos no mortales, cinco personas resultaron heridas fuera de un bar deportivo en mayo, informó la policía.

"La violencia tiene que terminar, y terminará", sostuvo Raybould. "Estoy cansado de leer las noticias".

Halloween puede ser una época de mucha actividad con armas de fuego. Múltiples estudios académicos de datos de departamentos de policía y hospitales de grandes ciudades durante la última década han mostrado que la violencia con armas de fuego es más frecuente por la noche, los fines de semana y en días festivos. Varios estudios han señalado que el feriado del 4 de julio es uno de los más violentos o el más violento debido a las horas de oscuridad en las que se organizan los espectáculos de fuegos artificiales, combinado con el consumo de alcohol y otros factores. Año Nuevo y Halloween también estuvieron entre los primeros lugares en incidentes de violencia con armas de fuego.

"Que Halloween cayera en sábado parece haber creado realmente esta mezcla tóxica: grandes multitudes de jóvenes fuera hasta tarde, clima templado, probable consumo de alcohol y simplemente los riesgos normales que vienen con las fiestas de fin de semana festivo y las discusiones", dijo Ernesto Lopez, especialista en investigación del grupo sin fines de lucro Council on Criminal Justice. "Creo que todas esas cosas juntas podrían aumentar la probabilidad de violencia".

El año pasado, la tasa de homicidios en Estados Unidos cayó a su punto más bajo en 75 años, según cifras del FBI sobre el crimen de 2025. Esos números mostraron que los homicidios disminuyeron un 18% y el total de delitos violentos bajó un 9,3% el año pasado.

En general, ciudades y municipios de todo el país han estado experimentando descensos en homicidios y violencia, con algunas excepciones, durante los últimos años. Autoridades federales y grupos sin fines de lucro han señalado que las tasas nacionales de delitos violentos y homicidios han ido disminuyendo desde 2022.

Funcionarios electos recurren a las redes sociales tras los tiroteos. En Jackson, Mississippi, dos personas de 18 y 20 años murieron y otras seis sufrieron heridas que no ponían en riesgo la vida en un tiroteo durante una fiesta de disfraces de Halloween en un club nocturno la madrugada del domingo, informó la policía. Dos hombres habían entrado al club usando máscaras pasamontañas y, en algún momento, al menos uno de ellos abrió fuego contra la multitud, indicó la policía. Los sospechosos aún no han sido identificados.

"Nadie debería tener que temer por su vida mientras disfruta de una noche fuera", dijo el alcalde de Jackson, John Horhn, en un comunicado tras el tiroteo.

Cerca del campus de la Universidad de Indiana, siete personas resultaron heridas en un tiroteo la madrugada del domingo en una concurrida zona de ocio nocturno. No se creía que ninguna de las víctimas fuera estudiante, informó la policía.

"Esto es inaceptable en Bloomington, y en cualquier comunidad", dijo el alcalde de Bloomington, Kerry Thomson, el domingo en un mensaje en video compartido en redes sociales.

Incluso con un aumento de personal policial, ningún plan de seguridad pública puede eliminar cada acto de violencia, dijo Thomson.

Tiroteos separados en torno a un partido de fútbol americano. En Birmingham, Alabama, un joven de 19 años murió y otras ocho personas resultaron heridas en tiroteos separados fuera del Legion Field el sábado por la noche.

Los tiroteos consecutivos empañaron el final del Magic City Classic, el partido anual entre Alabama State University y Alabama A&M University. El enfrentamiento entre las dos universidades históricamente afroestadounidenses se remonta a más de 80 años y atrae a miles de personas a Birmingham cada año. Casi 70.000 aficionados asistieron al partido, que ganó Alabama A&M 31-28.

La policía anunció la noche del lunes que un joven de 17 años fue acusado de asesinato y posesión de un dispositivo de conversión para ametralladora en relación con la muerte.

"La justicia rápida es un pequeño paso hacia la sanación", escribió en redes sociales el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin.

Woodfin dijo que la violencia no debería eclipsar el legado de 85 años del evento.

"Este tiroteo no tuvo absolutamente nada que ver con el Magic City Classic y no vamos a comprar narrativas falsas sobre nuestras HBCU. Seguiremos apoyando el Magic City Classic", escribió Woodfin.

Violencia a lo largo de la costa de California. A lo largo de la costa de California al norte de Monterey, las autoridades respondieron poco antes de las 2 de la madrugada del lunes a un reporte de disparos en Moss Landing State Beach y encontraron a dos personas muertas, dijo Andres Rosas, portavoz de policía del condado Monterey. Señaló que una tercera persona que recibió un disparo había ido a un hospital, y una cuarta persona trasladada al hospital desde el lugar tenía lesiones que no ponían en riesgo la vida.

Rosas dijo que las autoridades aún intentan determinar las circunstancias de lo ocurrido.